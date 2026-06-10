Bénin : huit instituteurs du primaire sous la menace d’une radiation du corps enseignant

Huit enseignants du primaire public comparaissent depuis le 9 juin devant la Commission Administrative Paritaire du ministère des Enseignements Maternel et Primaire. Mis en cause pour absences prolongées, manquements professionnels ou incompétence présumée, ils s’exposent à diverses sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation.

Convoqués devant la Commission Administrative Paritaire (CAP) du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, huit enseignants du primaire public répondent de fautes susceptibles de mettre fin à leur carrière. La première session disciplinaire ordinaire de 2026 s’est ouverte ce mardi 9 juin à Cotonou. Sur les huit instituteurs poursuivis, cinq sont accusés d’absences irrégulières et prolongées à leur poste. Deux autres auraient violé des prescriptions qui leur avaient été formellement notifiées. Le dernier cas concerne un enseignant poursuivi pour « défaillance et incompétence notoire » dans l’exercice de ses fonctions.

Les mis en cause exercent dans des écoles primaires publiques de quatre communes du pays : Grand-Popo, Parakou, Sèmè-Kpodji et Cotonou, notamment. Les enseignants seront entendus individuellement du 9 au 12 juin 2026. Conformément à la procédure, chacun peut se faire assister par une personne de son choix pour assurer sa défense devant la commission.

À l’issue des auditions, la CAP formulera des propositions de sanctions qui seront transmises au ministre de tutelle pour décision finale. Ces recommandations seront établies « conformément à la réglementation en vigueur ».

Par ailleurs, au vu de la gravité des infractions reprochées, certains enseignants encourent la radiation définitive du corps enseignant. Cette sanction maximale marquerait la fin de leur carrière dans l’éducation nationale béninoise.