Fenêtre FIFA mars 2026 : calendrier complet des matchs des sélections africaines

La récente fenêtre internationale offre aux sélections africaines l’occasion de se jauger face à des adversaires venus d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, chacun apportant un style de jeu distinct. Ces rendez-vous amicaux sont précieux pour les staffs techniques qui cherchent à affiner les automatismes et à examiner l’étendue de leur vivier de joueurs avant la reprise des compétitions officielles.

La soirée sera marquée par la confrontation très attendue entre le Maroc et l’Équateur, programmée à 20h15 GMT, où les Lions de l’Atlas devront composer avec la combinaison de puissance et de technique des Sud-Américains. Dans le même temps, le duel opposant l’Arabie Saoudite à l’Égypte, à 18h30 GMT, suscite également beaucoup d’intérêt, tandis que l’Algérie tentera de se mesurer au Guatemala dans une opposition inédite qui devrait offrir du spectacle.

Le Ghana et le Niger seront aussi sur le pont, le premier affrontant l’Autriche et le second croisant le fer avec la Libye dans un duel maghrébo-saharien. Pour ces équipes, l’objectif est double : conserver une dynamique positive et donner du temps de jeu à de nouvelles recrues, tout en essayant des schémas tactiques différents sous la pression d’une confrontation internationale.

Calendrier des rencontres amicales (heures en GMT)

18h00 : Autriche – Ghana

18h30 : Arabie Saoudite – Égypte

20h00 : Libye – Niger

20h15 : Maroc – Équateur

20h30 : Algérie – Guatemala