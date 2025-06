« Femmes, fais de ton leadership un rempart contre la violence », Mélie Atacolodjou mobilise pour des élections apaisées au Bénin

- Publicité-

Ce jeudi 26 juin 2025, dans la salle de conférence de la piscine municipale de Ouando à Porto-Novo, Mélie B. Sena Atacolodjou a réuni leaders politiques, autorités locales, forces de sécurité et organisations de femmes pour renforcer le leadership féminin en faveur de la paix en période électorale.

« La paix ne se décrète pas, elle se construit », a rappelé Mélie B. Sena Atacolodjou, initiatrice du micro-projet soutenu par le Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG). Dans son discours d’ouverture, elle a insisté sur la nécessité d’impliquer les femmes dans la consolidation de la paix, notamment en période électorale.

« Quand la paix est menacée, ce sont les femmes qui apaisent les tensions, protègent les enfants et recousent le tissu social », a-t-elle souligné. Pour Mélie B. Sena Atacolodjou, le leadership féminin n’est pas une option, mais une nécessité. « Le leadership pour nous n’est pas un luxe, c’est un levier de stabilité, une force de changement », a-t-elle défendu, avant de lancer avec virulence: « Femmes, fais de ton leadership un rempart contre la violence ».

L’activiste a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment le consortium Rifonga-WANEP-FENEP et la Coopération Suisse, pour leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité de genre et de la paix.

« Dès maintenant, semons ensemble la paix pour 2026 », a-t-elle exhorté.

Les femmes, actrices incontournables de la paix

Dans son intervention, le commissaire de police Karim Zakari, représentant le directeur départemental de la police républicaine, a salué l’importance de l’initiative. « Sans la paix, aucun pays ne peut se développer », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant l’apport crucial des femmes dans le maintien de la paix en partageant son expérience dans la commune de Tchaourou entre 2019 et 2021. « Je sais combien de fois les femmes m’ont aidé à apaiser la jeunesse », a-t-il confié. Il a également insisté sur l’efficacité des associations féminines dans la résolution des crises communautaires.

« La police sera toujours aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour la paix », a assuré le commissaire Zakari, avant de féliciter les organisateurs pour leur engagement.

Dans son plaidoyer, Mélie Atacolodjou a lancé un appel direct aux institutions impliquées dans l’organisation des élections de 2026, aux leaders politiques et à la population béninoise. « Choisissons le calme. Disons non à la violence et aux tensions », a-t-elle plaidé avec conviction. Elle a exhorté les responsables politiques à adopter des comportements exemplaires. « Vos mots comptent. Vos gestes comptent. Vos silences aussi. Donnez l’exemple. Soyez des artisans de paix », a-t-elle insisté.

La communicante politique a également interpellé les jeunes à ne laisser personne les utiliser pour détruire ce qu’ils aiment. « Veillez avec justice. Protégez sans brutalité. Agissez pour tous. », dit-elle aux forces de sécurité

Pour Mélie Atacolodjou, les élections passent, mais la nation demeure. « En 2026, quels que soient les résultats, nous devons continuer à vivre ensemble », a-t-elle martelé. Car, à l’en croire, la véritable victoire reste celle de la cohésion nationale.

Un programme structurant pour le leadership féminin

Présente à la rencontre, Eliane Monote, représentante du Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG), a détaillé les objectifs du projet. « Le PAEG est un programme du gouvernement béninois cofinancé par la Coopération suisse et le consortium Rifonga-WANEP-FENEP », a-t-elle expliqué. Ce programme forme et accompagne 502 femmes leaders sur l’ensemble du territoire béninois afin de renforcer leur leadership politique et leur participation citoyenne.

« Le projet vise à outiller les femmes pour qu’elles puissent occuper des espaces de décision et contribuer activement à des élections apaisées », a-t-elle confié. Selon Eliane Monote, les femmes bénéficiaires sont accompagnées par des coachs politiques, des coachs médias et des coachs éthiques pour leur permettre de développer une posture responsable et efficace dans la sphère publique.

Elle a également insisté sur l’importance de soutenir financièrement les initiatives portées par les femmes. « Un appui, aussi modeste soit-il, peut avoir un effet multiplicateur », a-t-elle fait remarquer.

Un engagement collectif pour la paix

En clôturant l’événement, Mélie B. Sena Atacolodjou a salué la mobilisation de toutes les parties prenantes : femmes leaders, autorités administratives, forces de sécurité, organisations de jeunes et acteurs politiques. « Ce sont des cris de cœur et des engagements sincères que nous venons de partager », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé l’urgence d’agir pour garantir la paix durant les échéances électorales à venir et a formulé le vœu que les engagements pris se traduisent en actions concrètes. « Le leadership féminin est un pilier de paix et de justice », a-t-elle conclu, citant Kofi Annan, « il n’y a pas d’outil plus efficace pour le développement que l’autonomisation de la femme. »