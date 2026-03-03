Fauve Hautot a quitté Montmartre pour préserver sa vie privée

Fauve Hautot fête ses 40 ans ce 3 mars 2026. Danseuse révélée par Danse avec les stars, jurée et chorégraphe reconnue, elle a longtemps vécu à Paris mais a dû abandonner son quartier fétiche, Montmartre, en raison d’une notoriété devenue envahissante. Installée désormais sur la rive gauche, elle partage sa vie professionnelle et privée avec le danseur électro Romain Guillermic et a participé avec lui à des temps forts médiatiques comme la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Originaire, selon ses propres mots, d’une famille « bretonne d’origine normande », Fauve Hautot est arrivée à Paris en 2011 après une adolescence consacrée aux compétitions de danse. Sa trajectoire publique s’est construite à la fois sur la scène et à la télévision, où son rôle de jurée a renforcé sa visibilité nationale.

Si les plateaux lui ont apporté la reconnaissance, ils ont aussi bouleversé son quotidien. Confrontée à la popularité grandissante, la danseuse a progressivement cherché à protéger sa vie privée, au point de quitter des lieux qu’elle aimait pour retrouver plus de discrétion.

De Montmartre à la rive gauche : l’itinéraire d’une vie urbaine bousculée

À son arrivée à Paris, Fauve Hautot a multiplié les installations en ville. Elle a d’abord vécu rue de la Roquette, dans le XIe arrondissement, puis près de l’église Saint-Ambroise, avant de s’orienter vers le XVIIIe arrondissement. Dans un entretien, elle confiait avoir « ratissé Montmartre » et déménagé six fois en cinq ans, explorant des lieux aussi emblématiques que les Abbesses, la place du Tertre et la rue Lepic.

Montmartre lui offrait un cadre proche de son tempérament artistique : ruelles pavées, commerces de proximité et une atmosphère de village en plein Paris. La rue Lepic est devenue son point de repère, avec des établissements où elle aimait se rendre, comme la terrasse panoramique du Terrass » Hôtel, l’Hôtel Particulier Montmartre avenue Junot, et le restaurant La Rughetta rue Lepic.

Mais la vie quotidienne dans ce quartier s’est alourdie à mesure que sa célébrité grandissait. Elle a raconté devoir se dissimuler sous un bonnet pour faire ses courses et avoir rencontré des difficultés accrues lors de ses déplacements en avion. Ces contraintes l’ont incitée à quitter Montmartre pour la rive gauche, cherchant davantage de calme et d’anonymat.

Élevée « à la campagne » en Normandie, dans une grande maison entourée d’animaux, Fauve Hautot n’a jamais renié son attachement aux espaces moins exposés. La nécessité de préserver son intimité l’a conduite à ajuster son implantation parisienne sans renoncer à sa carrière.

Depuis 2022, elle partage sa vie avec Romain Guillermic, danseur électro titré champion de France en 2008 et champion du monde en 2017. Leur rencontre les a amenés à collaborer artistiquement : il l’a initiée à la danse électro, elle l’a associé à ses projets, et ensemble ils ont fondé la compagnie Same but Different.

Leur complicité a été visible lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, où ils ont performé sur la passerelle Debilly, et Romain Guillermic est également apparu à ses côtés lors de la demi-finale de Danse avec les stars en avril 2025.