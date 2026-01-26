Fasofoot J16 : Real du Faso vainqueur, Salitas FC et ASFA Yennega font match nul

Ce lundi 26 janvier 2026, à l’occasion de la 16e journée du championnat national de football burkinabè (Fasofoot), trois rencontres ont été disputées : Vitesse FC a fait match nul 0-0 contre l’USFA au Stade Wobi, le Real du Faso a remporté sa rencontre 1-0 face à l’AJEB et Salitas FC et l’ASFA Yennega se sont quittés sur un score de 2-2.

Au Stade Wobi, Vitesse FC et l’Union Sportive des Forces Armées (USFA) ont offert une opposition marquée par la discipline défensive et l’équilibre des échanges. La première période s’est conclue sans but, et malgré une légère hausse du rythme après la pause, les protagonistes n’ont pas su transformer leurs occasions. Le match s’est terminé sur un score vierge, reflétant la solidité tactique des deux équipes.

Ce résultat entraîne un ajustement au classement : l’USFA recule de la troisième à la quatrième place et compte désormais 26 points, tandis que Vitesse FC conserve sa place d’avant-dernière avec 12 points.

Déroulement des rencontres et implications au classement

Le duel entre le Real du Faso et l’AJEB a été fermé, avec peu d’espaces pour développer le jeu offensif. Le Real a inscrit l’unique but de la rencontre à la 45e minute + 5, juste avant la pause, prenant un avantage qu’il saura préserver. La seconde période a été marquée par des tentatives répandues des deux côtés mais neutralisées par des blocs défensifs bien organisés, ce qui a permis au Real du Faso de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, le Real du Faso remonte à la dixième place au classement général avec 21 points. L’AJEB reste ancré à la quatorzième position avec 14 points.

La rencontre opposant Salitas FC à l’ASFA Yennega a été la plus animée des trois affiches, avec quatre buts et des retournements de situation en seconde période. L’ASFA Yennega a ouvert la marque à la 43e minute, concluant la première période sur un avantage d’un but.

Au retour des vestiaires, Salitas FC a rapidement égalisé à la 57e minute. Les statistiques de possession, légèrement favorables à l’ASFA Yennega (54 % contre 46 %), témoignent d’un contrôle relatif du milieu de terrain par les visiteurs, qui ont repris l’avantage à la 75e minute. Les locaux ont cependant trouvé les ressources pour remettre les deux équipes à égalité à la 86e minute, scellant un score final de 2-2.

Après ce partage des points, l’ASFA Yennega occupe la cinquième place du championnat avec 23 points. Salitas FC, pour sa part, pointe à la huitième place avec 22 points.