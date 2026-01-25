Fasofoot J16 : ASF Dioulasso s’impose au Burkina Faso

Dimanche 25 janvier 2026, la 16e journée de la Ligue 1 burkinabè s’est tenue avec quatre rencontres réparties sur plusieurs stades : une victoire notable de l’ASF Dioulasso et trois matches se soldant par des nuls, dont le choc entre le Bobo-Dioulasso et le Majestic au stade Général Aboubacar Sangoulé Lamizana.

Sur l’ensemble des pelouses, les rencontres ont été marquées par une forte densité défensive et des occasions limitées. Seule l’ASF Dioulasso a su trouver la faille à plusieurs reprises pour emporter une victoire nette, tandis que les autres rencontres ont accouché de partages de points qui modifient légèrement la hiérarchie du championnat.

À l’issue de cette 16e journée, l’ASF Dioulasso grimpe à la deuxième place avec 28 points ; le Majestic rétrograde de la deuxième à la troisième place avec 27 points après son nul face au Bobo-Dioulasso. Le classement intermédiaire voit également des positions consolidées pour Sonabel, Sporting Cascades et le RC Kadiogo dans le ventre du championnat.

Résultats détaillés et faits marquants

Bobo-Dioulasso 1–1 Majestic (stade Général Aboubacar Sangoulé Lamizana) — Le Majestic a pris l’ascendant dès l’entame grâce à Séverin Komi qui a ouvert le score à la 7e minute, capitalisant sur une entrée en matière bien maîtrisée par les visiteurs. Le Bobo-Dioulasso, soutenu par son public, a peiné à créer des brèches face à une organisation adverse compacte. Après la pause, la rencontre a gagné en intensité et en duels au milieu de terrain. La délivrance est finalement intervenue à la 88e minute lorsque Abdoul Dissa a converti un penalty pour ramener les siens à hauteur. Le score en restera là : 1-1. Ce point permet au Bobo-Dioulasso de conserver sa 13e place avec 15 points, tandis que le Majestic cède une place et totalise 27 points.

CFFEB 0–3 ASF Dioulasso (déplacement de l’ASF Dioulasso) — L’ASF Dioulasso a livré une prestation maîtrisée en déplacement contre le CFFEB, prenant rapidement le contrôle des débats. Akim Ouedraogo a ouvert le score à la 21e minute, avant que Bernard Coulibaly ne double la mise juste avant la pause, offrant un avantage significatif aux visiteurs à la mi-temps. En seconde période, malgré des tentatives du CFFEB pour réagir, la solidité défensive de l’ASF a tenu bon et Guiré Chérif a scellé l’issue du match à la 65e minute en inscrivant le troisième but. Victoire 3-0 pour l’ASF Dioulasso, qui s’installe désormais à la 2e place avec 28 points. Le CFFEB reste 12e avec 16 points.

Sonabel Ouagadougou 0–0 Étoile Filante (stade de la SONABEL) — Match très fermé au stade de la SONABEL où Sonabel et l’Étoile Filante ont privilégié la prudence et la solidité défensive. La première période a été disputée mais sans véritable occasion de but, et la seconde n’a pas permis de faire évoluer le score malgré une légère hausse du rythme. Les deux équipes se séparent sur un nul blanc. Sonabel conserve la 9e place avec 21 points, tandis que l’Étoile Filante demeure lanterne rouge avec 10 points.

Sporting Cascades 0–0 RC Kadiogo (stade de Banfora) — À Banfora, Sporting Cascades et le RC Kadiogo ont proposé une opposition fermée axée sur la compacité défensive. Les incursions offensives ont été rapidement neutralisées par des blocs bien organisés et le score est resté vierge jusqu’au coup de sifflet final. Ce partage de points place Sporting Cascades à la 7e position avec 22 points, et le RC Kadiogo à la 10e avec 20 points.