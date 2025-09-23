PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Explosion près d’un navire au large du Yémen, selon une agence maritime britannique

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Cour des comptes : France Télévisions dans une situation financière critique

Copenhague et Oslo : aéroports rouverts après survols de drones non identifiés

Typhon: une dizaine de grandes villes du sud de la Chine à l’arrêt

Gaza : l’Égypte accueille une conférence sur la reconstruction après le cessez-le-feu

Donald Trump qualifie «Antifa» d’organisation terroriste

Pollution au Sri Lanka (2021) : l’armateur singapourien condamné refuse de payer 1 milliard de dollars

Le président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobre

Burkina Faso, Mali et Niger quittent la CPI à l’unisson

L’Espagnole Aitana Bonmatí décroche son 3e Ballon d’Or consécutif

RDC: Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l’Assemblée nationale

VOIR TOUS LES FLASHS

L’agence britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a signalé mardi 23 septembre une explosion près d’un navire au large du Yémen, zone où les rebelles houthis mènent régulièrement des attaques contre des bâtiments liés à Israël. Selon l’UKMTO, citée par l’AFP, le capitaine a rapporté une giclée d’eau et un bruit d’explosion à proximité ; l’équipage est sain et sauf et le navire se dirige vers son prochain port d’escale. L’incident, survenu à 120 milles nautiques à l’est d’Aden, a été classé comme une «attaque» par l’agence, sans revendication immédiate.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!