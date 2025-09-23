Explosion près d’un navire au large du Yémen, selon une agence maritime britannique

L’agence britannique United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a signalé mardi 23 septembre une explosion près d’un navire au large du Yémen, zone où les rebelles houthis mènent régulièrement des attaques contre des bâtiments liés à Israël. Selon l’UKMTO, citée par l’AFP, le capitaine a rapporté une giclée d’eau et un bruit d’explosion à proximité ; l’équipage est sain et sauf et le navire se dirige vers son prochain port d’escale. L’incident, survenu à 120 milles nautiques à l’est d’Aden, a été classé comme une «attaque» par l’agence, sans revendication immédiate.