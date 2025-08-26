PAR PAYS
« Évitez les personnes trop religieuses, elles sont stup!des », Omah Lay

Célébrité
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
Omah Lay
La star nigériane de l’afrobeats, Omah Lay, a secoué la toile ce week-end avec une série de messages publiés sur Instagram. Dans ses conseils de vie, l’artiste a qualifié les personnes « trop religieuses » de « stupides ».

L’auteur des hits « Godly » et « soso » a partagé une story où il encourageait ses abonnés à « s’aimer », « élever leur fréquence » et « chercher la vérité ». Mais c’est la phrase « Évitez les personnes trop religieuses, elles sont stupides » qui a retenu l’attention et suscité une vague de réactions contrastées.

Certains internautes ont salué son franc-parler, estimant qu’il mettait des mots sur un malaise général lié aux excès de religiosité. D’autres, en revanche, ont dénoncé un propos jugé intolérant et irrespectueux envers les croyants.

« Enfin quelqu’un qui ose le dire ! », s’est enthousiasmé un fan, tandis qu’un autre s’indignait : « Qui es-tu pour juger la foi des gens ? ».

Un artiste en quête spirituelle permanente

Cette sortie n’est pas isolée dans la trajectoire d’Omah Lay. L’artiste explore depuis plusieurs années des thématiques liées à la spiritualité, la quête de sens et les luttes intérieures dans ses chansons.

Son dernier album, Boy Alone, reflète d’ailleurs un mélange de vulnérabilité et d’interrogations existentielles. Si la story Instagram a disparu comme le veut le principe de la plateforme, le débat lui, continue d’agiter la toile.

Pour certains, Omah Lay incarne un esprit libre qui bouscule les tabous. Pour d’autres, ses propos relèvent d’une provocation inutile de la part d’un artiste dont l’influence devrait être exercée avec plus de prudence.

