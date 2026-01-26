Everton rend hommage à Gana Gueye et Iliman Ndiaye après la CAN 2025

Everton a rendu hommage à ses deux internationaux sénégalais, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye, champions d’Afrique avec le Sénégal à la CAN 2025, lors de la réception de Leeds United comptant pour la 23e journée de Premier League, lundi 26 janvier 2026 au Hill Dickinson Stadium. Le club a multiplié les marques de reconnaissance, depuis une haie d’honneur improvisée samedi 24 janvier jusqu’à la remise de cadres commémoratifs à leur arrivée au stade, avant qu’ils ne retrouvent la pelouse pour le coup d’envoi de la rencontre.

L’hommage initial, organisé le samedi 24 janvier, a pris la forme d’une haie d’honneur improvisée au centre des installations du club. Joueurs, membres du staff technique et employés d’Everton se sont réunis pour entourer les deux internationaux sénégalais, dans une mise en scène qualifiée de symbolique par le club. Cette première marque de reconnaissance a précédé la cérémonie officielle tenue trois jours plus tard au stade.

Le lundi 26 janvier, au moment de leur arrivée au Hill Dickinson Stadium, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye ont été reçus dans un cadre protocolaire. Le club leur a remis des cadres commémoratifs directement liés au titre remporté avec la sélection sénégalaise à la CAN 2025, en guise de reconnaissance officielle pour leur sacre continental. Après cette séquence protocolaire, les deux joueurs se sont préparés et sont entrés sur la pelouse pour disputer la rencontre.

Déroulement des hommages et participation à la rencontre

La rencontre opposant Everton à Leeds United était programmée pour la 23e journée du championnat anglais et s’est tenue au Hill Dickinson Stadium le lundi 26 janvier 2026. Les hommages à Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye se sont inscrits dans un double temps : une initiative interne et informelle dès le samedi 24 janvier, suivie d’un acte officiel organisé au stade le jour du match.

Sur le plan sportif, les deux internationaux sénégalais ont été alignés dans le onze de départ pour cette affiche de Premier League. Ils ont rejoint leurs coéquipiers sur le terrain après les gestes de reconnaissance du club et avant le début effectif de la rencontre.

Au terme de la première période, Everton était mené 0-1 face à Leeds United. Aucun autre détail relatif à l’évolution du score après la pause, aux acteurs des buts ou aux changements opérés au cours de la seconde période n’est mentionné dans le communiqué initial relayant ces hommages.

Le club d’Everton a ainsi enchaîné gestes symboliques et remise officielle d’objets commémoratifs pour célébrer le sacre continental obtenu par Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye avec la sélection sénégalaise lors de la CAN 2025, en marge de la rencontre de Premier League disputée le 26 janvier 2026.