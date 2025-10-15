Évasion de 20 membres de gangs au Guatemala : le ministre de l’Intérieur limogé

En Brève

Le président Bernard Arevalo a annoncé, mercredi 15 octobre, la destitution du ministre de l’Intérieur du Guatemala dans le cadre de la crise politique déclenchée par l’évasion de 20 membres « hautement dangereux » du gang Barrio 18, qualifié d’organisation « terroriste » par les États-Unis. « J’ai décidé d’apporter des changements à l’équipe en charge des tâches de sécurité », a déclaré Arevalo dans une allocution à la nation, ajoutant avoir « accepté la démission de Francisco Jiménez de son poste de ministre de l’Intérieur », ainsi que celles des deux vice‑ministres. L’évasion des prisonniers, rendue publique dimanche, a été jugée « inacceptable » par Washington.

