Eurovision 2026 : Monroe choisie après des options Zaz, Claudio Capéo et Linh

Monroe, chanteuse lyrique de 17 ans, a été choisie pour représenter la France à l’Eurovision 2026, dont la finale se tiendra le 16 mai à Vienne (Autriche). Lauréate de la onzième saison de Prodiges sur France 2 et autrice d’un premier album paru à l’automne 2025, elle montera sur la scène européenne un an après la victoire de JJ et sous la diffusion attendue sur France 2. Le choix de la délégation française, rendu public par Le Parisien, clôt plusieurs mois de discussions au sein de France Télévisions et de l’équipe en charge de l’Eurovision.

Selon les informations publiées par Le Parisien et relayées par notre confrère Clément Garin, la sélection de la représentante française a été l’aboutissement d’un processus qui a impliqué plusieurs options artistiques. Parmi les noms évoqués figurent Zaz et Claudio Capéo. L’ancienne candidate de « The Voice », Linh, avait également été sérieusement envisagée et disposait d’un titre préparé, intitulé Pour l’éternité, qui a finalement été publié sans concourir à l’Eurovision.

Monroe s’appuie sur une formation et une carrière naissante marquées par le répertoire classique : sa victoire à Prodiges s’était faite autour d’un extrait de La Flûte enchantée de Mozart. Après la parution de son premier album éponyme en 2025, elle a lancé une série de concerts programmés dans plusieurs églises et cathédrales de France au printemps 2026 ; cette tournée fera l’objet d’une interruption liée à son déplacement à Vienne pour le concours.

Les coulisses du choix et la chanson encore confidentielle

Les tractations qui ont mené à la sélection de Monroe se sont déroulées sur plusieurs mois au sein de la délégation française et de France Télévisions, d’après Le Parisien. Le quotidien précise que des discussions ont eu lieu autour d’artistes de profils variés, de la chanson populaire à la chanson à forte identité vocale, avant d’opter pour la jeune soprano.

La question de la chanson que Monroe interprétera reste ouverte au public. Le Parisien cite une source proche du dossier indiquant que le morceau retenu devrait être « fun » et constituer un « mélange pop urbain et classique ». Aucune version officielle n’a encore été diffusée et le label ou l’équipe artistique chargés de la production n’ont pas communiqué de visuel ni de date de sortie définitive pour l’instant.

La France, qui n’a pas remporté le concours depuis la victoire de Marie Myriam en 1977 avec L’Oiseau et l’Enfant, arrive à Vienne après des résultats récents jugés encourageants, comme la quatrième place obtenue par Slimane et la septième place de Louane. Le son porté par Monroe devrait être dévoilé dans les prochains jours.