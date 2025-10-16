États-Unis: Trump refuse d’appauvrir les réserves de Tomahawk

En Brève

Donald Trump a déclaré jeudi 16 octobre que les États-Unis ne pouvaient pas « appauvrir » leurs réserves de missiles Tomahawk, estimant : « Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays. Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire. » Cette prise de position intervient après un entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine et à la veille de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui espérait obtenir des livraisons de Tomahawk de la part des États-Unis. Selon Youri Ouchakov, conseiller du président russe, Vladimir Poutine a affirmé lors de cet échange que la fourniture de missiles de croisière Tomahawk à l’Ukraine nuirait au processus de paix et fragiliserait les relations russo-américaines.

