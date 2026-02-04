États-Unis : l’homme qui a tenté de tuer Donald Trump en septembre 2024 condamné à la prison à perpétuité

Mercredi 4 février, un tribunal a condamné Ryan Routh à la détention à perpétuité. L’homme est impliqué dans une attaque sur le parcours de golf du président Donald Trump en Floride en septembre 2024, soit environ deux mois avant l’élection présidentielle.

Agé de 59 ans, Routh avait été jugé coupable en septembre dernier par un jury du sud-est de la Floride. Les jurés l’ont reconnu responsable de cinq chefs d’accusation, parmi lesquels figure précisément la tentative d’assassinat d’un candidat à la présidence.

La sentence rendue début février met un terme à la procédure pénale majeure qui avait attiré l’attention nationale, en raison du caractère politique de la cible et du calendrier rapproché de l’urne.

Détails et portée de la décision

Le verdict de culpabilité prononcé en septembre a conduit, après les débats et les audiences de procédure, à la peine la plus lourde prévue par la justice dans ce dossier. Les éléments présentés lors du procès ont convaincu les membres du jury de la gravité des actes reprochés à l’accusé.

Au-delà du prononcé de la peine, l’affaire illustre la sévérité avec laquelle le système judiciaire traite les agressions visant des personnalités politiques. Les mois qui ont séparé la tentative de septembre et la condamnation de février ont été marqués par un suivi médiatique intense et par les procédures habituelles de mise en état du dossier.