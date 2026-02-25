États-Unis : le Congrès présente un rapport sur les accusations de persécutions religieuses au Nigeria

Le 24 février 2026, des députés et sénateurs américains ont remis à la Maison-Blanche un rapport consacré aux violences et aux entraves à la liberté religieuse visant, selon eux, les chrétiens au Nigeria. Le document, fruit de plusieurs mois d’enquête, dresse un tableau critique de la situation et formule des recommandations destinées à l’administration fédérale.

Portée par des parlementaires appartenant à la mouvance conservatrice chrétienne, la publication réitère des accusations qui, pour une partie des observateurs, manquent de fondement. Plusieurs voix extérieures ont d’ores et déjà contesté tant la méthodologie que certaines conclusions avancées par les auteurs du texte.

Parmi les mesures proposées figurent des sanctions ciblées visant des personnes et des organisations identifiées comme responsables d’atteintes à la liberté de culte. Les promoteurs du rapport estiment que des ripostes circonscrites permettraient de faire pression sans rompre totalement les canaux diplomatiques.

Les conclusions présentées s’appuient sur une mission de terrain et une série d’entretiens menés à la fin de 2025, tant au Nigeria qu’à Washington, par des élus du Congrès. Ces visites ont servi de base à la compilation des éléments consignés dans le rapport.

Répercussions possibles et débats

La remise de ce rapport risque d’alimenter des tensions diplomatiques entre Washington et Abuja si l’exécutif décide de donner suite aux recommandations. Des sanctions, même ciblées, sont susceptibles d’enclencher des réactions politiques et médiatiques importantes, au Nigeria comme aux États-Unis.

Sur le plan intérieur américain, le dossier s’inscrit dans un débat plus vaste sur la liberté religieuse et la place des enjeux confessionnels dans la politique extérieure. Tandis que ses auteurs appellent à des mesures fermes, des spécialistes et ONG dénoncent un manque de preuves concluantes et demandent des vérifications indépendantes supplémentaires.