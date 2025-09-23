PAR PAYS
États-Unis: l’accusé de la tentative d’assassinat de Donald Trump en septembre 2024 reconnu coupable

BENIN WEB TV
Typhon Ragasa : Hong Kong en alerte maximale

Gaza : Macron avertit Trump que la solution militaire «ne fonctionne pas» contre le Hamas

Le guide suprême iranien refuse de céder sur l’enrichissement d’uranium

Trump : reconnaître la Palestine serait une «récompense» pour les «atrocités» du Hamas

Violations de l’espace aérien de l’OTAN : l’Alliance demande à la Russie de cesser l’«escalade»

OMS : aucun lien avéré entre paracétamol, vaccins et autisme

Arnaques financières en ligne : l’UE demande des comptes aux géants de la «tech»

Un réseau pouvant menacer l’Assemblée générale de l’ONU démantelé à New York (autorités)

Le Ghana transfère au Togo six migrants expulsés des États-Unis

France: la justice administrative annule le vaste plan social d’Auchan

L’auteur présumé d’une tentative d’assassinat visant Donald Trump sur son golf en Floride a été reconnu coupable par un jury mardi 23 septembre. Ryan Routh, 59 ans, a été déclaré coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, dont celui de tentative d’assassinat d’un candidat à l’élection présidentielle, infraction passible de la prison à perpétuité. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a réagi sur X en affirmant que ce verdict « illustre l’engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique ».

