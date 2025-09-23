États-Unis: l’accusé de la tentative d’assassinat de Donald Trump en septembre 2024 reconnu coupable

L’auteur présumé d’une tentative d’assassinat visant Donald Trump sur son golf en Floride a été reconnu coupable par un jury mardi 23 septembre. Ryan Routh, 59 ans, a été déclaré coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, dont celui de tentative d’assassinat d’un candidat à l’élection présidentielle, infraction passible de la prison à perpétuité. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a réagi sur X en affirmant que ce verdict « illustre l’engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique ».