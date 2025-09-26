États-Unis: James Comey accusé d’«infractions graves», selon le ministère de la Justice

PAR PAYS
Le ministère de la Justice américain a annoncé, jeudi 25 septembre, l’inculpation de l’ancien directeur du FBI James Comey pour entrave à la justice et fausses déclarations, qualifiant ces faits «d’infractions graves». Dans un communiqué, le ministère précise qu’un grand jury fédéral a retenu contre James Comey des chefs d’accusation liés à la divulgation d’informations sensibles. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a salué l’inculpation de l’ancien responsable fédéral en écrivant «JUSTICE EN AMÉRIQUE !», rappelant qu’il avait longuement réclamé des poursuites contre Comey, qu’il a décrit comme «l’un des pires êtres humains que ce pays ait connu» après l’avoir limogé en 2017.

