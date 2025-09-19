États-Unis : Donald Trump devrait imposer 100 000 $ de frais pour le visa phare de la tech

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le président américain Donald Trump annoncera vendredi 19 septembre 2025 l’instauration de frais de 100 000 dollars pour les visas H‑1B, a indiqué un haut responsable de la Maison‑Blanche, confirmant une information de l’agence Bloomberg. Très sollicités par les entreprises du secteur technologique, ces visas permettent à des travailleurs étrangers qualifiés — scientifiques, ingénieurs et programmeurs informatiques, entre autres — d’exercer aux États‑Unis. Ils sont délivrés, dans leur très grande majorité, à des ressortissants indiens.

