États-Unis : Donald Trump devrait imposer 100 000 $ de frais pour le visa phare de la tech

Le président américain Donald Trump annoncera vendredi 19 septembre 2025 l’instauration de frais de 100 000 dollars pour les visas H‑1B, a indiqué un haut responsable de la Maison‑Blanche, confirmant une information de l’agence Bloomberg. Très sollicités par les entreprises du secteur technologique, ces visas permettent à des travailleurs étrangers qualifiés — scientifiques, ingénieurs et programmeurs informatiques, entre autres — d’exercer aux États‑Unis. Ils sont délivrés, dans leur très grande majorité, à des ressortissants indiens.