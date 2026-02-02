États-Unis : Bad Bunny reçoit le Grammy Award de l’album de l’année pour «Debi Tirar Mas Fotos»

Dimanche à Los Angeles, Bad Bunny est devenu le premier artiste récompensé par le Grammy du meilleur album de l’année pour un disque intégralement en espagnol.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Voir tous ses articles
ACTUS
99 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Le disque Debi Tirar Mas Fotos met l’accent sur des rythmes traditionnels de Porto Rico, terre natale de l’artiste, et traite de la colonisation de cette île des Caraïbes, soumise à l’administration américaine depuis 1898.

Âgé de 31 ans, il a remporté cette distinction en devançant plusieurs ténors de l’industrie musicale américaine, dont le rappeur Kendrick Lamar et la popstar Lady Gaga.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
11:20 Célébrité : Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
11:19 Célébrité : Grammy Awards 2026: la razzia de Kendrick Lamar, Bad Bunny et Olivia Dean entrent dans l’histoire
11:20 Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant