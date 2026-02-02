États-Unis : Bad Bunny reçoit le Grammy Award de l’album de l’année pour «Debi Tirar Mas Fotos»

Dimanche à Los Angeles, Bad Bunny est devenu le premier artiste récompensé par le Grammy du meilleur album de l’année pour un disque intégralement en espagnol.

Le disque Debi Tirar Mas Fotos met l’accent sur des rythmes traditionnels de Porto Rico, terre natale de l’artiste, et traite de la colonisation de cette île des Caraïbes, soumise à l’administration américaine depuis 1898.

Âgé de 31 ans, il a remporté cette distinction en devançant plusieurs ténors de l’industrie musicale américaine, dont le rappeur Kendrick Lamar et la popstar Lady Gaga.