Espionnage pour Pékin en Allemagne : ex‑assistant d’un député d’extrême droite condamné

En Brève

Un ancien collaborateur d’un membre controversé de l’extrême droite allemande a été condamné mardi 30 septembre à quatre ans et neuf mois de prison ferme pour espionnage au profit de la Chine.

De septembre 2019 jusqu’à son arrestation en avril 2024, Jian Guo, de nationalité allemande, exerçait comme assistant parlementaire auprès de l’ex-eurodéputé et actuel député Maximilian Krah. Membre de l’aile radicale de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), principale formation d’opposition au Bundestag, Krah fait par ailleurs l’objet d’une enquête pour corruption et blanchiment d’argent en lien avec la Chine.