Espagne: Valence en alerte rouge pour fortes pluies, prévient l’agence météo

En Brève

La région de Valence, dans l’est de l’Espagne, a été placée en alerte rouge pour fortes pluies dimanche 28 septembre 2025, a indiqué l’agence météorologique nationale Aemet, qui met en garde contre un risque élevé de crues et d’inondations, onze mois après les intempéries du 29 octobre 2024 ayant fait 235 morts; Aemet a signalé un « danger extraordinaire » pour l’après-midi et la soirée de dimanche ainsi que pour lundi dans les provinces de Tarragone, Castellón et Valence, un appel à la vigilance relayé sur le réseau social X par le Premier ministre.