Espagne : un des fils du président de Guinée équatoriale, visé par un mandat d’arrêt, entendu en février

L’Agence France-Presse (AFP) a appris le 15 janvier 2026 de source judiciaire que Carmelo Ovono Obiang, l’un des fils du président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et secrétaire d’État à la Présidence, visé en Espagne par un mandat d’arrêt depuis février 2024 dans l’enquête sur l’enlèvement de quatre opposants, sera entendu par visioconférence à sa demande par un juge le 5 février. L’audition se déroulera devant une juridiction madrilène de haut niveau spécialisée dans les affaires sensibles ; deux autres responsables équato-guinéens, Isaac Nguema, directeur de la sécurité présidentielle, et Nicolás Obama, ministre d’État, seront également entendus. Ces trois hommes sont accusés d’être impliqués dans l’enlèvement et la torture en 2019 de quatre opposants résidant en Espagne, dont deux détenaient la nationalité espagnole.