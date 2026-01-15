Accueil En Brève Espagne 2025 : record touristique à 97 millions de visiteurs étrangers

Espagne 2025 : record touristique à 97 millions de visiteurs étrangers

Le tourisme en Espagne affiche une nouvelle progression, selon une première estimation présentée jeudi à Madrid par le ministre du Tourisme, Jordi Hereu : le nombre de visiteurs augmente de 3,5 % par rapport aux 94 millions enregistrés en 2024, précédent record, tandis que les dépenses touristiques bondissent de 6,8 % pour atteindre 135 milliards d’euros (157 milliards de dollars). Le secteur du tourisme demeure ainsi un pilier essentiel de l’économie espagnole.