Espagne 2025 : record touristique à 97 millions de visiteurs étrangers
Le tourisme en Espagne affiche une nouvelle progression, selon une première estimation présentée jeudi à Madrid par le ministre du Tourisme, Jordi Hereu : le nombre de visiteurs augmente de 3,5 % par rapport aux 94 millions enregistrés en 2024, précédent record, tandis que les dépenses touristiques bondissent de 6,8 % pour atteindre 135 milliards d’euros (157 milliards de dollars). Le secteur du tourisme demeure ainsi un pilier essentiel de l’économie espagnole.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires