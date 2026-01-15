La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Espagne 2025 : record touristique à 97 millions de visiteurs étrangers

Le tourisme en Espagne affiche une nouvelle progression, selon une première estimation présentée jeudi à Madrid par le ministre du Tourisme, Jordi Hereu : le nombre de visiteurs augmente de 3,5 % par rapport aux 94 millions enregistrés en 2024, précédent record, tandis que les dépenses touristiques bondissent de 6,8 % pour atteindre 135 milliards d’euros (157 milliards de dollars). Le secteur du tourisme demeure ainsi un pilier essentiel de l’économie espagnole.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
209 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:50 En Brève : Un nouveau pétrolier saisi dans les Caraïbes, annoncent les États‑Unis
16:41 Société : Bénin: distribution des factures d’enlèvement des ordures ménagères à partir du 19 janvier
17:50 Un nouveau pétrolier saisi dans les Caraïbes, annoncent les États‑Unis
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant