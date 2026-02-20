En escale à Godomey ce vendredi, dans le cadre de l’opération « B.U.S CHEZ VOUS », le BUS a embarqué de nouveaux passagers, et pas des moindres. Il s’agit d’anciens militants du parti Les Démocrates, regroupés au sein du mouvement le « Renouveau citoyen ». Un ralliement qui vient renforcer la dynamique de mobilisation autour du duo Wadagni-Talata, en vue de la présidentielle du 12 avril 2026. L’adhésion officielle à la plateforme s’est tenue à l’hôtel Paradisia, en présence du coordonnateur national du BUS, Christian Yénoussi.

L’hôtel Paradisia à Godomey a été le théâtre, ce vendredi 20 février 2026, d’une étape majeure dans la dynamique de la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) avec le lancement officiel de l’opération « B.U.S CHEZ VOUS ». Cette initiative, qui vise à renforcer la mobilisation et la proximité avec les citoyens, a été marquée par l’adhésion officielle du Mouvement Renouveau Citoyen, en soutien au candidat Romuald Wadagni pour la présidentielle du 12 avril prochain.

Dans une salle comble, militants, cadres et sympathisants ont assisté à une séquence politique riche en engagements et en symboles. « C’est avec un profond sens de responsabilité et une grande espérance que je prends la parole (…) pour annoncer officiellement notre adhésion à la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) », a déclaré le président du mouvement, Kissezounnon Florent, dans une allocution empreinte de gravité et de conviction.

Kissezounnon Florent, président du mouvement Renouveau Citoyen

Une décision stratégique et réfléchie

Le président du Renouveau Citoyen a rappelé les difficultés rencontrées par son mouvement dans le cadre des réformes du système partisan. « Hélas, les différentes modifications intervenues ces dernières années nous ont exclus de toutes les élections, privant ainsi des millions d’électeurs de représentation sur l’ensemble du territoire », a-t-il dénoncé. Selon lui, cette situation a contribué à un désamour croissant des Béninois pour la chose électorale.

Face à ce constat, Kissezounnon Florent a présenté l’adhésion au BUS comme une décision mûrement réfléchie, guidée par la nécessité de « réconcilier nos concitoyens avec les élections » et d’assurer que le scrutin à venir « repose sur une vague populaire forte, seul véritable gage de légitimité pour le pouvoir à venir ». « La division fragilise, l’unité renforce. La dispersion ralentit, la solidarité accélère le progrès », a-t-il insisté.

Le mouvement s’engage ainsi « en partenaires engagés », apportant « énergie, expérience, idées et capacité de mobilisation » à la dynamique du BUS. « Il ne s’agit pas d’abandonner notre identité, mais de l’inscrire dans une vision plus large au service du bien commun », a-t-il précisé, avant d’ajouter : « Nous marchons désormais ensemble. Nous travaillerons dans le respect, la concertation et la loyauté ».

Un engagement total sur le terrain

Le porte-parole du Renouveau Citoyen a confirmé cette détermination : « Nous ne serons pas de simples figurants, nous serons des militants engagés. (…) Nous serons à l’œuvre le matin, l’après-midi, le soir et même la nuit. Donnez les directives, et vous verrez comment nous les exécuterons ».

Il a également annoncé un effacement symbolique du mouvement au profit du BUS : « À partir d’aujourd’hui, notre mouvement s’efface pour laisser place à un engagement total au sein du BUS. Désormais, nous parlerons partout du BUS. Nous voulons être considérés comme des fils déjà adoptés. »

Le BUS élargit son horizon

Pour Christian Yénoussi, coordonnateur national de BUS, cette adhésion est un moment historique. « Ceux qui sont rassemblés ici ne sont pas des passagers ordinaires. Ce sont des militants LD — engagés et déterminés. Leur choix démontre que les objectifs du BUS transcendent les clivages et les considérations partisanes », a-t-il souligné.

Christian Yénoussi, coordonnateur national de BUS

Il a salué la pertinence de la création de la plateforme et rappelé sa vocation inclusive : « BUS n’est pas un parti politique et ne sera en concurrence avec aucun parti. Les portes restent grandement ouvertes pour tous. Nous sommes vraiment engagés et préparés à ratisser large pour le candidat Romuald Wadagni ».

L’opération « B.U.S CHEZ VOUS », qui a fait escale à Godomey ce 20 février, illustre la volonté de la plateforme de s’ancrer dans les territoires et de fédérer les forces autour de projets communs. Avec l’arrivée du Renouveau Citoyen, doté de structures de base opérationnelles et de militants expérimentés sur l’ensemble du territoire national, le BUS renforce sa dynamique et affirme son ambition de préparer le terrain pour une présidentielle placée sous le signe de l’unité, de la solidarité et de la mobilisation citoyenne. À moins de deux mois du scrutin, le BUS est en marche, et le voyage ne fait que commencer.