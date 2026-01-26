ES Zarzis recrute Abubakar Saddiq et Alseny Touré

L’Étoile Sportive de Zarzis a officialisé l’arrivée de deux renforts étrangers — le Nigérien Abubakar Yakubu Saddiq et le Guinéen Alseny Touré — destinés à renforcer l’effectif alors que le club occupe actuellement la 7e place du championnat tunisien après 17 journées avec 24 points ; l’équipe prépare un déplacement de haut niveau contre le Club Africain, deuxième du classement, programmé demain mardi à 13h00 GMT.

Le club a présenté ces deux joueurs comme des recrues appelées à compléter l’effectif déjà en place. Accueillis favorablement par les supporters, Abubakar Yakubu Saddiq et Alseny Touré ont été désignés par les fans comme les “nouveaux Akkara”, un sobriquet employé pour qualifier les joueurs qui incarnent l’esprit combatif et la détermination propres à l’Étoile Sportive de Zarzis. Selon les communications du club, ces arrivées visent à apporter de la profondeur à l’effectif dans la suite de la saison.

La direction sportive a indiqué que l’intégration des deux joueurs étrangers devait se faire rapidement, l’objectif étant de pouvoir compter sur eux pour les prochaines rencontres. Le calendrier du championnat, déjà bien avancé, incite le club à accélérer la mise à disposition des nouvelles recrues afin d’élargir les options tactiques et les choix disponibles à l’entraîneur pour les prochains rendez-vous officiels.

Perspective sportive et rendez-vous immédiat

Après 17 journées, l’ES Zarzis totalise 24 points et occupe la 7e position du classement général du championnat tunisien. Cette position reflète, selon les observateurs du club, une saison marquée par une certaine régularité sur les résultats, tout en laissant apparaître la marge de progression nécessaire pour prétendre à une meilleure place dans le classement final. L’état du classement place l’équipe dans une dynamique de milieu de tableau, avec des ambitions explicites pour progresser au fil des journées restantes.

Le prochain match, prévu demain mardi à 13h00 GMT, oppose l’ES Zarzis au Club Africain, actuellement classé deuxième du championnat. Cette confrontation de classement rapproché est attendue comme un test important pour l’équipe zarzisine face à un concurrent occupant l’une des premières places. Le club a laissé entendre que cette rencontre pourrait offrir l’occasion d’aligner les nouvelles recrues, en fonction de l’état de préparation et des choix de l’encadrement technique.

Les déclarations officielles du club et l’accueil des supporters confirment que les signatures d’Abubakar Yakubu Saddiq et d’Alseny Touré s’inscrivent dans une stratégie de renforcement du groupe en vue de la suite du championnat. Le match contre le Club Africain constitue, selon le calendrier communiqué, la prochaine échéance pour l’ES Zarzis, qui tentera d’exploiter ces renforts dès que l’entraîneur décidera de les intégrer dans l’équipe.