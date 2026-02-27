Éric Judor donne des nouvelles : son ami atteint de la maladie de Charcot ne peut plus parler ni marcher

Éric Judor a lancé le 18 novembre 2025 un appel public à la solidarité après avoir évoqué sur ses réseaux sociaux la situation de son ami Nicolas Beretti, atteint de la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique, SLA). Dans une publication relayée par ses abonnés, l’humoriste et comédien détaille l’état de santé de son proche et invite à soutenir la recherche et les associations engagées contre cette pathologie.

Reconnu depuis les années 1990 pour son duo avec Ramzy Bedia et ses apparitions dans la série H, mais aussi pour des films comme La Tour Montparnasse infernale et la série Platane, Éric Judor est resté très présent auprès du public et sur les réseaux sociaux. Habitué à mêler humour et confidences, il a choisi cette fois d’employer sa visibilité pour relayer un message centré sur une cause de santé publique.

Dans son message, Judor revient sur le parcours de son ami Nicolas Beretti, connu du public notamment par une apparition dans la saga vidéo « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie. L’humoriste explique que la SLA a évolué très rapidement chez Nicolas, au point de le priver progressivement de la parole et de la mobilité. « Eh bien il ne peut plus parler, plus marcher, aujourd’hui, enfermé dans son corps, à cause de cette maladie de Charcot », écrit-il en donnant des nouvelles et en faisant part de son soutien.

Un appel à la solidarité pour faire avancer la recherche

Éric Judor a accompagné son témoignage d’un appel aux dons pour soutenir la recherche et les associations intervenant auprès des malades. Il précise avoir lui-même contribué à une cagnotte et encourage, « si le cœur l’en dit », ses abonnés à participer financièrement. Le message vise à augmenter la visibilité des besoins en matière de financement et d’accompagnement pour les personnes atteintes de SLA.

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative qui attaque les neurones moteurs et conduit à une paralysie progressive. En France, elle touche plusieurs milliers de personnes et demeure aujourd’hui sans traitement curatif capable de stopper son évolution. Les recherches se concentrent sur la compréhension des mécanismes et le développement de thérapies pour ralentir la progression et améliorer la qualité de vie des patients.

Sur le plan personnel, Judor rappelle que Nicolas Beretti a été diagnostiqué en 2022 et que son quotidien a été bouleversé en quelques mois. Selon la publication, malgré la gravité de son état, Nicolas n’a pas renoncé à l’action : il a été actif dans la création d’entreprises, la prise de parole en conférence et le lancement d’initiatives visant à mieux appréhender la maladie, notamment un projet impliquant l’intelligence artificielle pour analyser des pistes de recherche.

Pour conclure son message de soutien adressé à son ami, Éric Judor lui adresse un mot personnel : « Courage mon Nicolas Beretti, on va prendre exemple sur toi et on va se battre à tes côtés. Bisous mon vieux. Stay strong ». Le post insiste sur la nécessité d’un engagement collectif pour aider les malades et financer les travaux scientifiques.