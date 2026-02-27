Eric Judor : « Ça dépend comment tu les aimes » sur l’éducation de ses enfants

Eric Judor, visage familier de l’humour français depuis près de trente ans, a récemment évoqué sa façon d’élever ses enfants en tant qu’artiste aux horaires décalés, expliquant comment il concilie périodes de travail intense et présence familiale. Interrogé dans un échange public, il a détaillé le rythme particulier de sa vie professionnelle et son impact sur l’organisation familiale.

Co-fondateur d’un duo devenu culte avec Ramzy Bedia, Eric Judor s’est fait connaître au milieu des années 1990 après une rencontre fortuite en boîte de nuit et des nuits passées à écrire des vannes dans un fast-food. Le tandem a débuté à la radio avant de s’installer durablement à la télévision, notamment avec la sitcom H, où ils ont côtoyé Jamel Debbouze. Le duo a également marqué le cinéma français, notamment avec la comédie devenue emblématique La Tour Montparnasse infernale.

Après une séparation professionnelle temporaire, Eric Judor a développé une carrière en solo. Il a créé la série Platane, inspirée dans sa forme par des modèles anglophones comme Curb Your Enthusiasm, et a exploré d’autres registres au cinéma. En 2017, il a réalisé la comédie Problemos, puis a tourné dans la dramédie Roulez jeunesse l’année suivante. Plus récemment, il s’est retrouvé aux côtés de Ramzy pour animer le télé-crochet humoristique Comedy Class sur Amazon Prime Video.

Les confidences d’Eric Judor sur l’éducation de ses enfants

Invité du podcast LEGEND animé par Guillaume Pley, Eric Judor est revenu sur sa vie privée, habituellement peu exposée. Marié et père de trois enfants — deux filles et un garçon —, il a livré des précisions sur son organisation personnelle. Selon lui, le quotidien d’un artiste n’est “pas pire que si tu bosses en entreprise” : il existe des périodes creuses et des périodes de forte activité.

Il a détaillé ce rythme en évoquant des “plages” horaires sans travail et des “deux mois” consacrés à l’écriture, moments durant lesquels il peut assurer des tâches parentales comme aller chercher ses enfants à l’école. Sur la qualité du lien, il a ajouté : “Ça dépend comment tu les aimes, en vrai. Si tu les vois moins mais, quand tu les vois, c’est intense, t’es très présent.”

Interrogé sur sa capacité à se déconnecter des écrans lors de ces temps familiaux, il a été bref mais clair : quand on lui demande “Tu arrives à poser le téléphone ?”, Eric Judor répond simplement “Ouais”.