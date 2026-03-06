Éric Cantona : les dollars qui lui ont sauvé la vie

Éric Cantona a failli être victime d’une bousculade violente lors d’un tournoi amical en Pologne à la fin des années 1980 : selon le témoignage de l’ancien gardien Lionel Charbonnier, l’attaquant, alors sous les couleurs de l’AJ Auxerre, s’est retrouvé encerclé par des supporters et n’a échappé au pire que grâce à un geste improvisé — il a lancé des dollars dans la foule, provoquant une ruée qui lui a permis de se dégager.

Figure aussi brillamment douée que controversée du football français, Éric Cantona a construit une carrière marquée par des performances marquantes et des épisodes hors normes. Passé notamment par l’AJ Auxerre puis plus tard par l’Olympique de Marseille et Manchester United, il a longtemps été perçu comme un joueur au tempérament explosif, capable d’actions aussi imprévisibles que spectaculaires.

Plusieurs anecdotes de sa carrière ont contribué à forger le mythe autour du joueur, surnommé par certains « King Eric ». L’une d’elles, rapportée par Lionel Charbonnier des années après les faits, relate une altercation particulièrement dangereuse lors d’une tournée à l’étranger, qui illustre la dimension parfois conflictuelle des matches amicaux hors de France.

Les dollars qui changent tout

Selon le récit de Lionel Charbonnier, l’incident s’est produit lors d’un tournoi amical en Pologne où l’AJ Auxerre était engagée. Dans un match très tendu, le club bourguignon menait 1-0 quand l’arbitre accorda un penalty contesté à l’équipe locale, décision qui provoqua de vives réactions parmi les joueurs et les spectateurs.

La tension monta au moment de la séance de tirs au but. Cantona adopta une attitude provocatrice avant de frapper son penalty : il se mit à danser et à gesticuler devant le public, puis réalisa une panenka et continua à provoquer les tribunes en se dirigeant vers elles. Ce comportement attisa la colère d’une partie des supporters, et l’un d’eux le visa en lui lançant un œuf cru sur la tête.

Furieux, Cantona quitta alors la pelouse pour aller chercher l’auteur du jet dans les gradins. Mais en s’avançant seul vers les tribunes, il se trouva rapidement encerclé par plusieurs supporters locaux et la situation dégénéra, devenant potentiellement très dangereuse pour le joueur français.

Le souvenir de cet instant reste vif dans le témoignage de Charbonnier. Cantona raconta plus tard qu’il avait été littéralement submergé par la foule et qu’il n’avait eu que le temps de sortir quelques dollars de sa poche et de les jeter en l’air. « Ils étaient en train de m’étouffer, j’ai juste eu le temps de prendre les dollars et de les balancer en l’air », rapporte Charbonnier en citant l’attaquant.

L’effet fut immédiat : les supporters se précipitèrent pour ramasser les billets qui tombaient au sol, créant une diversion. Profitant de ce basculement d’attention, Cantona réussit à se dégager et à rejoindre rapidement les vestiaires pour éviter le drame.