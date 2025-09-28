Eric Adams renonce à sa réélection à la mairie de New York

En Brève

Le maire sortant de New York, Eric Adams, a annoncé dimanche 28 septembre 2025 qu’il renonçait à sa candidature à la réélection, à un peu plus d’un mois d’un scrutin suivi de près par le président Donald Trump. «Malgré tout ce que nous avons réussi, je ne peux pas continuer ma campagne pour ma réélection», a déclaré Eric Adams dans une vidéo postée sur X, fragilisé par des accusations de corruption et qui comptait se présenter en indépendant.