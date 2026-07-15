Mondial 2026: Emmanuel Macron salue les Bleus malgré l’élimination face à l’Espagne

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026 (0-2), Emmanuel Macron a rendu hommage au parcours des Bleus. Le président de la République a souligné leur engagement tout en se montrant confiant pour l’avenir de cette jeune génération.

L’élimination de l’équipe de France aux portes de la finale de la Coupe du monde 2026 a suscité de nombreuses réactions, y compris au sommet de l’État. Battus 2-0 par l’Espagne mardi en demi-finale, les Bleus ont vu leur rêve de sacre s’envoler, provoquant la déception de tout un pays. Parmi les premiers à s’exprimer, Emmanuel Macron a adressé un message de soutien aux joueurs de Didier Deschamps. Sur le réseau social X, le président de la République a d’abord félicité la Roja pour sa qualification avant de saluer le parcours et l’investissement de la sélection française tout au long de la compétition.

« Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir », a écrit le chef de l’État. Malgré cette désillusion, l’aventure n’est pas encore totalement terminée pour les Tricolores. Les vice-champions du monde 2022 auront l’occasion de conclure leur campagne sur une note positive en disputant le match pour la troisième place, samedi, avec l’objectif de monter sur le podium du Mondial 2026.



