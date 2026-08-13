Omar Sy en vacances en famille dans sa maison de Saint-Rémy-de-Provence

Omar Sy, visage familier du cinéma français et international, a choisi de préserver plusieurs lieux de vie pour concilier carrière et intimité : parmi eux, une maison à Saint-Rémy-de-Provence, où il se ressource loin des projecteurs. Ce mercredi 12 août 2026, la chaîne TMC diffuse le film Flic de Belleville, dans lequel il incarne Baaba Keita — un rôle qui contraste avec sa vie quotidienne lorsqu’il se retire dans le sud de la France.

Révélé au grand public par son duo avec Fred Testot et par le succès de la comédie dramatique Intouchables, Omar Sy est devenu un acteur recherché aussi bien en France qu’aux États-Unis. Sa trajectoire, du rire à l’écran à des rôles dramatiques et internationaux, l’a conduit à partager son temps entre plusieurs pays et plusieurs résidences.

Avec son épouse Hélène et leurs cinq enfants, il a notamment vécu à Los Angeles, dans le quartier de Hidden Hills, où la famille possédait une propriété de 740 m² avec piscine et jacuzzi. En parallèle de cette vie outre-Atlantique, l’acteur dispose depuis près de dix ans d’un refuge en France, à Saint-Rémy-de-Provence, au cœur des Alpilles, qu’il fréquente pour se ressourcer en famille.

Une maison au cœur des Alpilles

La résidence provençale occupe pour Omar Sy une fonction distincte des autres lieux où il passe une partie de l’année. Loin de l’effervescence des tournages et des tapis rouges, cette maison offre un cadre propice à la discrétion et à la vie quotidienne. L’acteur a lui-même évoqué ce besoin de pauses dans son ouvrage Viens, on se parle, où il décrit un rythme de vie fragmenté entre plusieurs « vies » et plusieurs domiciles.

Dans ce livre, il explique : « Avoir plusieurs vies, plusieurs maisons… Paris pour le travail, Los Angeles pour la famille, le Sénégal pour tout rassembler. Et Saint-Rémy, ce week-end par exemple. Pour souffler ». Ces propos soulignent la place particulière qu’occupe la demeure provençale dans son organisation personnelle et familiale.

Sur place, Omar Sy privilégie des activités simples et ordinaires qui lui permettent d’échapper à la notoriété : il a raconté qu’il aimait acheter son petit fromage, faire de la moto, aller chercher une barquette de frites et marcher. Ces gestes, relatés par l’acteur, renvoient à une recherche d’anonymat et de tranquillité, loin des sollicitations médiatiques.

Dans la répartition de ses lieux de vie, Paris demeure lié à son activité professionnelle, Los Angeles a été le cadre familial principal, et le Sénégal tient une place symbolique pour rassembler les attaches familiales. Saint-Rémy-de-Provence, pour sa part, apparaît comme le lieu dédié au repos et à la déconnexion, un espace où Omar Sy peut simplement souffler, marcher, faire de la moto et profiter de sa famille.