Équateur: quatre militaires libérés après une prise d’otage par des manifestants indigènes

En Brève

Quatre des 17 militaires équatoriens retenus en otage dimanche lors de manifestations de la communauté indigène contre la hausse du prix du diesel ont été libérés lundi, a indiqué mardi l’armée via WhatsApp. Les protestations, qui durent depuis une semaine, entraînent le blocage de routes à travers l’Équateur pour dénoncer un décret du président Daniel Noboa supprimant la subvention au diesel, mesure ayant provoqué une hausse de 56 % du prix au gallon (3,8 litres).