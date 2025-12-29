Accueil En Brève Équateur : attaque armée dans une localité touristique fait six morts

Le dimanche 28 décembre, une attaque à l’arme à feu près d’une plage touristique de Puerto López, dans la province de Manabí (sud-ouest de l’Équateur), a fait six morts — dont une fillette d’environ deux ans — et trois blessés, a annoncé la police. La fusillade, survenue dans cette destination prisée pour l’observation des baleines, s’inscrit dans une vague de violences ayant fait neuf morts au total dans la ville durant le week-end, selon la presse locale. « Six personnes ont été tuées et trois autres blessées », a déclaré le colonel William Acurio, commandant de la police régionale. L’Équateur, situé entre les principaux exportateurs mondiaux de cocaïne, la Colombie et le Pérou, connaît une recrudescence de la violence liée aux luttes entre gangs criminels affiliés aux cartels mexicains et colombiens.