Environ 480 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza, selon l’armée israélienne

L’armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer la ville de Gaza en prévision de bombardements et de combats renforcés contre le Hamas, a déclaré vendredi 19 septembre évaluer à « environ 480 000 » le nombre de Palestiniens ayant fui la cité vers le sud depuis fin août; « L’estimation est d’environ 480 000 », a déclaré à l’AFP un porte-parole militaire en réponse à une question sur ces déplacements, alors que l’ONU estimait la population de Gaza City à environ un million à la fin du mois d’août.