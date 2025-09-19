PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Environ 480 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza, selon l’armée israélienne

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Chine : Xi demande à Trump d’éviter mesures unilatérales et discriminatoires lors d’un appel constructif

États-Unis : plainte de Trump contre le New York Times rejetée en l’état par un juge fédéral

L’UE veut cesser les importations de gaz liquifié russe d’ici fin 2026

L’Américain Noah Lyles sacré champion du monde du 200 m

L’armée israélienne : près de 480 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza

Mondiaux: l’Américaine Melissa Jefferson-Wooden réalise le doublé 100m-200m

Bravant Trump, Mahmoud Abbas s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU

JO-2026: les Russes concourront sous drapeau neutre, comme à Paris (CIO)

Rubio rencontrera Sergueï Lavrov en marge de l’ONU la semaine prochaine

Drone abattu : le Mali saisit officiellement la Cour internationale de justice contre l’Algérie

VOIR TOUS LES FLASHS

L’armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer la ville de Gaza en prévision de bombardements et de combats renforcés contre le Hamas, a déclaré vendredi 19 septembre évaluer à « environ 480 000 » le nombre de Palestiniens ayant fui la cité vers le sud depuis fin août; « L’estimation est d’environ 480 000 », a déclaré à l’AFP un porte-parole militaire en réponse à une question sur ces déplacements, alors que l’ONU estimait la population de Gaza City à environ un million à la fin du mois d’août.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!