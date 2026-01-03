Enseignements maternel et primaire: résultats du test de recrutement des AMEs

Les résultats du test de recrutement des Aspirants au Métier d’Enseignant au primaire sont désormais disponibles.

L’évaluation, organisée le samedi 13 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire national, marque une étape déterminante dans le processus de renforcement des effectifs enseignants au Bénin.

Selon les informations officielles, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Ces derniers sont automatiquement intégrés dans la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant, en attendant leur affectation progressive dans les écoles primaires publiques, conformément aux besoins du système éducatif national.

Les résultats du test AME primaire 2025 peuvent être consultés en ligne sur la plateforme officielle de l’Office du Baccalauréat. Les candidats sont invités à se munir de leurs informations personnelles afin d’accéder à leur statut et de suivre les prochaines étapes du processus administratif.

Cette phase vient confirmer la volonté des autorités éducatives de renforcer durablement la qualité de l’enseignement de base par un recrutement structuré et fondé sur le mérite.