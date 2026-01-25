Enquête : qui a empoisonné Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ?

Une semaine après le sacre du Sénégal face au Maroc (1-0 a.p.), une ombre plane sur la finale : trois titulaires ont été forfaits in extremis et évacués à l’hôpital, et un coéquipier évoque la piste d’un empoisonnement.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les absences de Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr, survenues à quelques heures du coup d’envoi de la finale, suscitent toujours des interrogations. Forfaits de dernière minute, les trois joueurs n’ont pas participé au match décisif remporté par les Lions de la Teranga. C’est Ismail Jakobs, latéral sénégalais et joueur de Galatasaray, qui a relancé le dossier en faisant part de ses soupçons lors d’un entretien accordé à la chaîne allemande Sport1.

Interrogé sur les circonstances entourant ces forfaits, Jakobs a livré un récit inquiet et des propos directs sur la gravité des symptômes observés chez ses coéquipiers.

Les témoignages sur les malaises et l’évacuation à l’hôpital

Dans l’entretien, Ismail Jakobs a formulé une hypothèse forte tout en se montrant prudent : « Je ne peux pas dire exactement ce qu’il s’est passé, car je n’ai pas toutes les preuves mais je soupçonne personnellement que trois de nos joueurs ont été empoisonnés. » Il précise que ses déclarations reposent sur son observation des faits et non sur des conclusions médicales.

Jakobs a insisté sur la nature des symptômes, distinguant ce qu’il a vu d’une intoxication alimentaire classique. « Il ne s’agissait pas d’une simple intoxication alimentaire avec vomissements ou autre. » Le joueur décrit des malaises soudains et d’une violence notable, qui ont provoqué un effondrement physique des trois concernés.

Il relate des scènes alarmantes au sein du groupe : « Ces trois joueurs se sont réellement effondrés. C’était très terrifiant. Tous les trois étaient incapables de rentrer leur langue. Ils se sont tous effondrés. » Selon Jakobs, Krépin Diatta aurait été le premier à s’écrouler dans les vestiaires, suivi d’Ousseynou Niang pendant l’échauffement.

Sur le cas de Diatta, Jakobs affirme : « Krépin Diatta était incapable de redresser la tête et a vomi. Lui, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont ensuite été transportés à l’hôpital. » Le témoignage indique une évacuation médicale pour chacun des trois joueurs, sans autre précision sur leur état de santé ultérieur.

Concluant son récit avec prudence, Jakobs a tenu à ne pas porter d’accusation formelle tout en exprimant sa conviction sur la nature des faits : « Je ne veux accuser personne, mais ce n’était certainement pas un accident. » Ses déclarations relancent les questions autour des circonstances exactes de ces incidents, alors que les autorités compétentes et le staff médical n’ont pas, à ce stade, communiqué d’informations détaillées accessibles au public.