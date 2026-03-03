Énora Malagré vit à Saint-Ouen quand elle n’est pas en Bretagne

France 5 diffuse ce 3 mars 2026 le documentaire Pourquoi t’as pas d’enfants ?, porté par l’animatrice Énora Malagré, 45 ans, qui y aborde frontalement son parcours face à l’endométriose et l’impossibilité biologique d’avoir des enfants. Le film suit ses rencontres avec des femmes confrontées à la même réalité — certaines privées de maternité pour des raisons médicales, d’autres ayant fait un choix assumé — et interroge les représentations sociales qui entourent la maternité en France.

Énora Malagré rencontre notamment Sandrine et Karine, qui témoignent de l’impossibilité biologique de concevoir, ainsi que des personnalités publiques telles que Marianne James, Béatrice Dalle, Mireille Dumas et la para-cycliste Marie Patouillet, qui expliquent leur rapport au choix ou à l’absence de maternité. À travers ces voix, le documentaire examine ce que l’animatrice qualifie de « passage obligé » longtemps imposé aux femmes et retrace, selon elle, certaines racines historiques de ce diktat social.

Née le 20 juillet 1980 à Morlaix (Finistère), Énora Malagré revendique ses racines bretonnes comme un ancrage fort. Elle évoque la Bretagne comme « ma maison, mon paradis », affirme s’y rendre « au moins tous les deux mois » pour ne pas ressentir « un manque physique » et confie vouloir s’y installer « à la retraite », citant la pointe de la Torche comme lieu symbolique où elle souhaiterait voir ses cendres dispersées. Fille d’un père travaillant en milieu hospitalier et d’une mère éleveuse de chiens, elle a quitté la Bretagne à 10 ans pour Trappes, puis Rambouillet avant d’arriver à Paris, où elle a abandonné des études de droit pour le Cours Simon et découvert la télévision après une rencontre fortuite avec des journalistes alors qu’elle travaillait comme hôtesse d’accueil.

Saint-Ouen et l’engagement pour la santé des femmes

Énora Malagré vit à Saint-Ouen-sur-Seine, où elle a récemment été distinguée par le maire Karim Bouamrane qui lui a remis une médaille pour son engagement en faveur de la santé des femmes. Elle a partagé son émotion en publiant : « Médaillée ! (…) Si fière de faire partie de ce premier cru ! ».

La mairie de Saint-Ouen expérimente, depuis le 27 mars, un dispositif de congé menstruel pour ses agentes : sur présentation d’un certificat médical, les femmes souffrant de règles douloureuses ou d’endométriose peuvent bénéficier de deux jours par mois. Selon le récit public de l’animatrice, elle a soutenu ce combat en s’appuyant sur son expérience personnelle.

Diagnostiquée d’endométriose « il y a dix ans », Énora Malagré a raconté avoir traversé douleurs chroniques et fausses couches. En 2021, elle a publié Un cri du ventre, ouvrage dans lequel elle brise le silence autour d’une maladie qui touche près de 2,5 millions de Françaises. Elle confie que pendant longtemps l’endométriose l’a empêchée de faire du sport, et que la natation est devenue « un antidépresseur incroyable ».

Sur scène, notamment au théâtre de Passy, elle se montre pétillante et excessive ; à l’écran, dans Pourquoi t’as pas d’enfants ?, elle choisit de lever les artifices pour écouter, questionner et laisser place au doute, tout en affirmant que la maternité ne doit pas constituer l’unique horizon d’une vie de femme.