Togo: 28 members in the first government of the Fifth Republic

Attendu depuis 5 mois 3 jours, le 1er Gouvernement de la Vè République a enfin été publié ce 08 octobre, par décret signé par le Président du Conseil Faure E. Gnassingbé.

Le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, a annoncé mercredi soir la composition du nouveau gouvernement. Une équipe dirigée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

La nouvelle équipe gouvernementale se distingue par la présence majoritaire de ministres déjà en poste depuis plusieurs années, laissant peu de place au renouveau. Deux portefeuilles sont désormais rattachés à la Présidence de la République, tandis que la présidence de l’Assemblée nationale devra être confiée à une nouvelle personnalité dans les prochains jours, en raison du retour de Kodjo Adedze au sein du gouvernement.

Liste intégrale des membres du gouvernement

Ministre des relations avec le parlement et les institutions : Gilbert Bawara

Ministre des finances et du budget : Essowè Barcola

Ministre de l’efficacité du service public et de la transformation numérique : Cina Lawson

Ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine, et des Togolais de l’extérieur : Prof Robert Dussey

Ministre de l’agriculture de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire : Antoine Lékpa Gbégbéni

Ministre de l’administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières : Hodabalo Awate

Ministre de l’environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique : Prof Komla Dodzi Kokoroko

Ministre de l’éducation nationale : Mama Omorou

Ministre de la communication : Yawa Kouigan

Ministre du développement à la base et de l’économie sociale et solidaire : Mazamesso Assih

Ministre de la sécurité : Colonel Calixte Batossie Madjoulba

Ministre de la santé, de l’hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle : Jean-Marie Tessi

Ministre de l’économie et de la veille stratégique : Badama Aketi

Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains : Me Pacôme Adjourouvi

Ministre du tourisme, de la culture et des arts : Isaac Tchiakpé

Ministre de solidarité, du genre, de la famille et de la protection de l’enfance : Martine Moni Sakarédja

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé des travaux publics et des infrastructures : Sani Yaya

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé de la promotion des investissements et de l’industrie et de la souveraineté économique : Manuella Santos

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie chargé de l’énergie et des ressources minières : Robert Eklo

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé du développement local : Koamy Gomado

Ministre délégué auprès du ministre de la santé : Prof Tchin Darre

Ministre délégué auprès du ministre du développement à la base et de l’économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse, des sports : Abdul Fad Fofana

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé de l’eau et de l’assainissement : Sena Alipui

Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, chargé de la coopération et des Togolais de l’extérieur : Yakole Kokou Johnson

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et de la veille stratégique, chargé du commerce et du contrôle de la qualité : Kossi Tenou

Ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche : Prof Gado Tchangbeni