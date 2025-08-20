Benin: The president of the FBF, Mathurin de Chacus, announces his departure

- Advertisement -

Le président de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus, a annoncé ce mercredi 20 août 2025 à Missérété qu’il ne briguera pas de nouveau mandat à la tête de l’instance dirigeante du football national.

Mathurin de Chacus annonce son départ de la présidence de la FBF. L’annonce, faite lors des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la FBF, met fin aux rumeurs persistantes autour d’une éventuelle prolongation de son mandat.

« Beaucoup me poussent à modifier les textes afin de continuer, mais je leur réponds que je suis fatigué. », a confié sans état d’âme Mathurin de Chacus aux délégués.

Une phrase qui sonne comme une volonté claire de tourner la page après plusieurs années à la présidence. Tout en réaffirmant sa décision, il a tenu à préciser sa position sur la succession.

« Je l’ai dit plusieurs fois, je n’ai pas de candidat, mais je serai avec le meilleur, celui qui répondra le mieux aux aspirations du poste et capable de poursuivre ce que nous avons tous construit ensemble », a-t-il insisté.

Le retrait de Mathurin de Chacus, considéré comme un acteur central du développement récent du ballon rond national, survient à l’approche des élections statutaires de la FBF, prévues dans les prochains mois et ouvre ainsi la voie à une compétition ouverte où plusieurs acteurs du football béninois pourraient se positionner pour la relève.