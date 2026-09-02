En RDC, une rentrée scolaire contrastée, entre insécurité et risque sanitaire

Environ 31 millions d'élèves étaient attendus le 1er septembre pour la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, une reprise inégale selon les provinces, entre grèves d'enseignants et craintes liées à Ebola.

Environ 31 millions d’élèves étaient attendus mardi 1er septembre en République démocratique du Congo pour la rentrée scolaire 2026-2027, une reprise très contrastée selon les régions: effective dans certaines localités, marquée par une faible affluence dans d’autres, des grèves d’enseignants et des inquiétudes persistantes liées à l’épidémie d’Ebola. Les difficultés économiques des familles pèsent également sur les inscriptions et l’achat des fournitures scolaires.

La ministre de l’Éducation nationale, Raïssa Malu, a officiellement lancé l’année scolaire à la N’Sele, dans la périphérie de Kinshasa. Premier constat: les écoles ont généralement ouvert, mais les élèves n’étaient pas partout au rendez-vous. Dans la capitale, les rues sont restées relativement calmes. À Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, les écoles privées ont repris, tandis que certains établissements publics observaient encore la situation.

Les contrastes sont surtout visibles au Nord-Kivu. À Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, les inscriptions se poursuivaient et plusieurs familles peinaient à acheter uniformes et fournitures.

À Walikale-centre, chef-lieu du territoire de Walikale, les enseignants étaient présents dès 7h30. Les cours ont également commencé à Kitshanga, dans le territoire de Masisi.

Ebola contraint des élèves à rester chez eux

Dans certaines zones, la rentrée s’est aussi déroulée sous haute surveillance en raison d’Ebola. Même vigilance à Bunia, chef-lieu de l’Ituri, avec lavage des mains et contrôle de température. Selon Patrick Girinegi Urunga, président de l’intersyndicale des enseignants de l’Ituri, qui a fait le tour des établissements dans la matinée du 1er septembre, les enseignants étaient au rendez-vous, mais les bancs étaient quasiment vides.

« Nous avons visité plusieurs écoles et tous les enseignants étaient là, mais les parents n’ont pas envoyé les enfants. Nous avons constaté que seulement un dixième des enfants sont arrivés aujourd’hui à l’école », a-t-il déclaré, cité par RFI. Il a demandé aux autorités de multiplier les efforts de sensibilisation pour rassurer les parents, ainsi que la fourniture de kits d’hygiène, quasiment absents dans plusieurs établissements selon lui.

La principale rupture est observée à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, où certains enseignants du secteur public ont boycotté la reprise en invoquant Ebola; les rares élèves présents ont été renvoyés chez eux. Le gouvernement prévoit le maintien des cours en présentiel ou le recours à l’enseignement à distance selon le niveau de risque sanitaire de chaque zone.