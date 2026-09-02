Hayden Panettiere : des photos de Brian Hickerson avant son arrestation relancent les interrogations sur son comportement

Le site TMZ a diffusé mardi 1er septembre des clichés du compagnon de l'actrice américaine, décédée le 16 août, pris un an plus tôt dans un restaurant de Los Angeles, quelques instants avant l'une de ses deux arrestations de l'été 2025.

Le site américain TMZ a publié, mardi 1er septembre 2026, d’anciennes photographies de Brian Hickerson, compagnon de l’actrice Hayden Panettiere, décédée le 16 août à son domicile de Greenville, en Caroline du Sud. Prises un an avant la mort de l’actrice, ces images le montrent pieds nus et accroupi sous une table dans un restaurant de Los Angeles, quelques instants avant l’une de ses deux arrestations survenues à l’été 2025.

Ces clichés relancent les interrogations sur le comportement de Brian Hickerson, déjà condamné en 2021 pour des violences conjugales sur Hayden Panettiere. L’enquête sur les circonstances de la mort de l’actrice, décédée quelques jours avant ses 37 ans, se poursuit, la piste d’une overdose accidentelle étant privilégiée par plusieurs médias américains.

Selon les informations de TMZ, la photographie a été prise le 2 août 2025 au restaurant Barney’s Beanery, à West Hollywood. Le site américain affirme que Brian Hickerson serait entré dans l’établissement sous l’emprise d’une substance, aurait brisé un verre au comptoir puis lancé une chaussure en direction d’un client, avant que le personnel ne fasse appel à la police.

Quatre jours plus tard, Brian Hickerson a été arrêté une seconde fois, pour avoir été prétendument sous l’emprise d’une substance contrôlée, selon TMZ. Cette interpellation a débouché sur un programme de réinsertion, et l’affaire a été classée après dix réunions des Narcotiques anonymes.

Un passé de violences conjugales déjà documenté

Le nom de Brian Hickerson n’est pas inconnu de la police américaine. Il a été arrêté à deux reprises pour violences conjugales sur Hayden Panettiere, en 2019 puis en 2020, des faits qui avaient coûté à l’actrice la garde de sa fille. En 2021, la justice l’a reconnu coupable de deux chefs d’accusation de violences corporelles sur conjointe, et l’a condamné à 45 jours de prison, dont 13 seulement purgés, assortis de quatre années de mise à l’épreuve, de 52 séances obligatoires sur les violences conjugales, de 500 dollars de dédommagement et d’une ordonnance de protection valable cinq ans.

Malgré ce passé, le couple est resté ensemble. Hayden Panettiere était elle-même revenue sur ces épisodes de violence dans ses mémoires, « This Is Me: A Reckoning », parues en mai 2026.

Les circonstances de la mort encore à l’étude

Selon plusieurs médias américains, c’est Zach Hickerson, le frère de Brian Hickerson, qui a découvert Hayden Panettiere inconsciente, dimanche 16 août vers 13H50, dans le salon d’une location de vacances à Greenville. Brian Hickerson, qui dormait dans une pièce séparée, aurait ensuite administré du Narcan à l’actrice avant l’arrivée des secours. Les secouristes ont poursuivi la réanimation sur place, mais le décès de l’actrice a été prononcé à 14H32.

Les causes exactes du décès n’ont pas été officiellement communiquées à ce stade. La présence de Narcan sur les lieux oriente les premières constatations vers la piste d’une overdose accidentelle, tandis que des agents fédéraux antidrogue participent à l’enquête, selon la presse américaine.

Brian Hickerson banni de plusieurs établissements avant le drame

TMZ indique par ailleurs que Brian Hickerson aurait été banni définitivement d’au moins trois bars de Caroline du Sud, deux à trois mois avant la mort de Hayden Panettiere, en raison d’une consommation excessive d’alcool. Le gérant du restaurant de West Hollywood a de son côté précisé au site américain que Brian Hickerson n’avait pas été banni définitivement de son établissement, et que le parquet avait finalement renoncé à toute poursuite après l’incident du 2 août 2025, faute de preuves suffisantes.

Après la mort de l’actrice, Brian Hickerson a fait savoir dans un communiqué que « l’enquête sur le décès de Hayden se poursuit » et qu' »il est important de laisser cette enquête suivre son cours », précisant que la police n’avait pour l’instant constaté « aucun signe d’acte criminel ».