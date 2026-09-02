RDC : l’envolée du prix de l’or booste les profits de Barrick et AngloGold à Kibali

La flambée du prix de l'or a fortement dopé les profits tirés par Barrick et AngloGold Ashanti de la mine de Kibali, dans le nord-est de la RDC, sans faire progresser dans les mêmes proportions la part reversée à l'État congolais.

Les profits tirés par Barrick Mining et AngloGold Ashanti de la mine d’or de Kibali, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont fortement progressé au premier semestre 2026, portés par la flambée des cours de l’or, selon les résultats financiers des deux groupes relayés par l’agence Ecofin et le site Zoom Eco. La hausse des redevances versées à l’État congolais n’a en comparaison que modérément progressé.

Kibali, présentée comme la plus grande mine d’or d’Afrique, est codétenue à parts égales par les deux groupes miniers (45 % chacun), aux côtés de la Société minière de Kilo-Moto (Sokimo), qui détient 10 % pour le compte de l’État congolais. Sur la part de chaque partenaire, les redevances cumulées ont atteint 66,7 millions de dollars au premier semestre 2026, contre 55,2 millions un an plus tôt, soit une hausse d’environ 21 %.

Cette progression s’explique par l’envolée du prix de l’or: AngloGold Ashanti a vendu son once en moyenne à 4 430 dollars au deuxième trimestre 2026, contre 3 283 dollars un an plus tôt. Les redevances versées par once produite sont ainsi passées de 151 à 206 dollars pour la part du groupe sud-africain.

Chez Barrick, les ventes issues de sa part de 45 % à Kibali ont atteint 313 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, contre 226 millions un an auparavant, pour un bénéfice net de 172 millions de dollars, en hausse de 93 % sur un an. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) du site est passé de 121 à 206 millions de dollars sur la période, portant la marge d’Ebitda de 54 % à 66 %.

Une rente qui profite d’abord aux compagnies minières

Rapportées aux ventes, les redevances sont restées à peu près stables sur la période: 5,3 % pour la part de Barrick et 5,0 % pour celle d’AngloGold Ashanti au deuxième trimestre 2026. Le code minier congolais fixe pourtant un taux de base de 3,5 % pour les substances précieuses, complété par un mécanisme de taxation des « profits excédentaires » censé s’appliquer lorsque les prix dépassent de 25 % les hypothèses des études de faisabilité, sans que son application effective à Kibali soit précisée par les groupes miniers.

La situation contraste avec d’autres sites miniers du continent: au deuxième trimestre 2026, les redevances représentaient 13,1 % des ventes à la mine malienne de Loulo-Gounkoto (Barrick) et 11,7 % à la mine ghanéenne d’Iduapriem (AngloGold Ashanti), qui applique depuis mars 2026 un barème progressif allant de 5 % en dessous de 1 900 dollars l’once à 12 % au-delà de 4 500 dollars.