RDC : Face à un déficit de 4 millions de logements, l’Etat veut transformer le FONHAB en banque

Le gouvernement congolais veut transformer le Fonds national de l'habitat en établissement bancaire pour financer la construction de logements et le crédit immobilier, face à un déficit estimé à 4 millions d'unités.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a chargé le ministre d’État à l’Urbanisme et à l’Habitat et le ministre des Finances d’examiner la transformation du Fonds national de l’habitat (FONHAB) en banque publique de l’habitat, a annoncé la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à l’issue du Conseil des ministres du vendredi 28 août 2026, à Kinshasa. L’objectif affiché est de mobiliser des financements de long terme pour résorber un déficit estimé à environ 4 millions de logements dans le pays.

Devenue banque, l’institution pourrait accorder des prêts aux promoteurs immobiliers et aux ménages à des conditions adaptées à leurs besoins, selon la présentation faite par la cheffe du gouvernement, qui décrit cette réforme comme un outil destiné à « renforcer le financement du secteur de l’habitat et sécuriser les programmes de logements sociaux ».

Le déficit de logements en RDC, évalué à environ 4 millions d’unités selon des données d’ONU-Habitat citées lors de la réunion, s’explique en partie par un accès très limité au crédit immobilier pour la majorité des ménages: la construction de logements repose aujourd’hui essentiellement sur l’autoconstruction plutôt que sur le financement bancaire.

Les deux ministres concernés doivent désormais étudier les modalités opérationnelles de cette transformation, ainsi que les conditions permettant au FONHAB d’évoluer vers une banque dotée de l’ensemble des prérogatives bancaires. Aucun calendrier précis n’a été communiqué à l’issue du Conseil des ministres.

Un chantier financier de grande ampleur

Le FONHAB souffre depuis plusieurs années d’une dotation budgétaire insuffisante, et sa transformation en établissement bancaire imposerait de constituer des réserves de capital et de répondre aux exigences réglementaires du secteur financier congolais. En 2024, Malick Fall, représentant résident de la Société financière internationale (SFI) en RDC, avait estimé qu’environ 132 milliards de dollars d’investissements seraient nécessaires sur les seize années suivantes pour réduire ce déficit de logements. Un rapport du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat publié en 2023 évaluait de son côté à environ 265 000 le nombre de logements à construire chaque année pour répondre aux besoins du pays.

La future banque est présentée par l’exécutif congolais comme un mécanisme d’intermédiation entre les sources de financement de long terme et les acteurs du marché immobilier, alors que le crédit hypothécaire reste aujourd’hui marginal pour la majorité des ménages congolais.