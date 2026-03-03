Elodie Gossuin, mariée depuis 20 ans à Bertrand, confie une libido « bien plus en berne »

Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie ont été pris dans les récents tirs aériens sur Dubaï le week-end du 1er mars 2026, alors que le couple se trouvait en voyage avec leurs quatre enfants. L’ancienne Miss France, connue du grand public, a relayé via ses réseaux sociaux un message poignant adressé à ceux qui vivent l’horreur, témoignant de l’inquiétude et de la tension provoquées par ces frappes.

Selon ses publications, la famille Gossuin-Lacherie s’est retrouvée bloquée à Dubaï lors des attaques aériennes attribuées à l’Iran, présentées dans certains médias comme une riposte aux actions des États-Unis et d’Israël. Dubaï, cité internationale prisée par de nombreuses personnalités et influenceurs, a été, le temps de ce week-end, le théâtre d’un brusque regain de violence qui a affecté des visiteurs comme des résidents.

Dans ses posts, Elodie Gossuin a déclaré : “À tous ceux qui vivent l’horreur, je vous envoie toute ma force. Et il ne m’en reste plus beaucoup… À bientôt.” Ces messages ont été publiés alors qu’elle et sa petite famille tentaient de faire face à la situation sur place et de retrouver des conditions de sécurité pour regagner la France ou poursuivre leur déplacement.

Vie familiale, longévité du couple et confidences sur l’intimité

Mariée depuis vingt ans à Bertrand Lacherie, mannequin de profession, Elodie Gossuin forme avec lui un couple médiatisé mais discret sur certains aspects de leur vie privée. Le couple s’est uni un an après leur rencontre, en 2006, et célèbre ses noces de porcelaine au terme de deux décennies de vie commune. Ils sont les parents de deux paires de jumeaux : Rose et Jules, âgés de 18 ans, et Joséphine et Léonard, âgés de 12 ans.

Le fait d’avoir deux fois des jumeaux dans la même fratrie est rappelé par l’ex-reine de beauté, qui souligne également un trait familial : le père de Bertrand a lui-même une sœur jumelle. Le couple a cultivé une volonté de préserver l’intimité de leurs enfants malgré une exposition médiatique régulière.

Sur le plan personnel, Elodie Gossuin a livré des confidences en 2023 dans le podcast Parents d’abord (Télé-Loisirs) sur la vie intime au sein de son couple après deux grossesses et dans le contexte d’un rythme professionnel soutenu. Elle y a expliqué que la libido était “bien plus en berne” à cause d’un emploi du temps chargé — réveils à 4 heures du matin pour la matinale — et du temps nécessaire après les accouchements pour récupérer. Elle a évoqué sans détours les tensions qui peuvent en découler : disputes liées au fait de “ne plus se retrouver à deux comme on le voudrait” et des moments difficiles, tout en précisant qu’il s’agit d’éléments traversés par de nombreux couples.

Dans ses interventions publiques, Elodie Gossuin a montré qu’elle s’appuie sur son entourage proche, en particulier son mari, pour affronter les épreuves personnelles et familiales. Lors du séjour mouvementé à Dubaï, elle a tenu informés ses abonnés de l’évolution de la situation sur place et de l’état de sa famille face aux frappes aériennes qui ont marqué la période.