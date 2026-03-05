Elodie Gossuin : elle confie avoir failli divorcer avec Bertrand

Elodie Gossuin, élue Miss France 2001, revient sans détour sur les tensions vécues au sein de son couple depuis l’arrivée des enfants. Dans une interview accordée à l’émission En Privé avec…, l’ancienne reine de beauté, mariée à Bertrand Lacherie depuis 2006, explique comment la parentalité a mis à l’épreuve leur relation : quatre enfants, dont deux fois des jumeaux, ont entraîné des périodes de fatigue et de conflits, au point qu’« on a failli divorcer au moins dix fois », confie-t-elle.

Son parcours public reste marqué par une ascension rapide dans les concours de beauté professionnels : en 2000, Elodie Gossuin est d’abord sacrée Reine du Muguet à Compiègne puis Miss Picardie, avant de remporter l’année suivante le titre national de Miss France. En 2001, elle ajoute à son palmarès le titre de Miss Europe. Après son règne, elle s’oriente vers les médias et se reconvertit comme chroniqueuse et animatrice dans le paysage audiovisuel français.

Côté vie privée, elle épouse en 2006 le mannequin professionnel Bertrand Lacherie, décrit dans la presse comme ayant une allure de « regard à la Alain Delon ». Le couple est parent de quatre enfants issus de deux naissances gémellaires ; Elodie Gossuin souligne la présence de la gémellité dans son entourage familial, mentionnant qu’elle est elle-même sœur de jumeaux et que la sœur jumelle du père de Bertrand renforce cette prédisposition familiale.

Le « baby clash » et la vie quotidienne d’un couple médiatisé

Dans l’entretien, la journaliste évoque le phénomène connu sous le terme de « baby clash », qui désigne les tensions que l’arrivée d’un ou plusieurs enfants peut générer au sein d’un couple. Elodie Gossuin décrit sans détours la réalité de ces épisodes : la fatigue accumulée, les divergences préexistantes et l’intensification des disputes quand la charge parentale devient lourde.

Elle rapporte avoir traversé des moments où la communication s’est rompue : « Il y a une période, on ne pouvait même plus s’adresser la parole, se parler normalement », raconte-t-elle, en insistant sur l’impact du surmenage et des émotions liées aux grossesses et à l’éducation des enfants. Son témoignage aborde également les angoisses maternelles et les ajustements professionnels qui accompagnent la parentalité.

Malgré ces épisodes conflictuels, Elodie Gossuin évoque aussi la dimension affective qui en est ressortie : « Mais c’est aussi ce qui renforce l’amour », affirme-t-elle, résumant la manière dont ces épreuves ont modulé la relation conjugale au fil des années. L’entretien souligne enfin le double statut du couple, à la fois très exposé médiatiquement et confronté aux mêmes tensions quotidiennes que d’autres familles.