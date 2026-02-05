Élisabeth de Belgique à Harvard Kennedy School : Master, sélection et coût

À 24 ans, la duchesse de Brabant, Élisabeth de Belgique, a quitté la Belgique pour reprendre des études aux États-Unis après avoir obtenu un bachelor en histoire et politique à l’université d’Oxford. Depuis septembre 2024, elle est inscrite à la Harvard Kennedy School, à Boston, où elle suit un Master of Public Policy. Elle est la fille aînée du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Sur le campus, ses camarades l’appellent « Lizzie », selon le magazine Holà!. Le programme MPP s’étend sur deux ans et rassemble des étudiants internationaux soumis à une sélection académique rigoureuse. En deuxième année, les options de spécialisation comprennent notamment les politiques publiques et la gouvernance, la démocratie et les institutions, les affaires internationales, le développement économique, ainsi que les politiques sociales et urbaines. Malgré les tensions politiques aux États-Unis et les menaces évoquées par Donald Trump concernant l’accueil des étudiants étrangers, une procédure judiciaire engagée par Harvard a permis le maintien temporaire des inscriptions internationales.

Le journal Soir Mag précise qu’un garde du corps accompagne l’héritière « en permanence », aussi bien sur le campus que durant ses loisirs. Sportive, la princesse participe régulièrement à des courses : au semi-marathon de Boston, elle a couru sous le nom « Élisabeth DSC (de Saxe-Cobourg) », son garde du corps a suivi sa course à près de 12 km/h, et elle s’est classée 327e sur plus de 2 500 participantes.

Montant des frais annuels pour le Master of Public Policy

Pour l’année universitaire 2025-2026, les frais de scolarité du MPP s’élèvent à 61 926 dollars. À cela s’ajoutent des frais de cours de 618 dollars, 250 dollars pour les activités étudiantes et une assurance santé obligatoire d’environ 6 108 dollars, soit près de 68 900 dollars au total (environ 64 000 euros). En intégrant le logement, l’alimentation, les transports et les dépenses courantes, le coût estimé d’une année sur place atteint environ 99 000 dollars (plus de 90 000 euros).

L’admission à la Harvard Kennedy School exige un diplôme de bachelor, la fourniture des relevés de notes universitaires, trois lettres de recommandation et des essais personnels exposant le projet du candidat. Les étudiants internationaux doivent attester d’un très bon niveau d’anglais par le TOEFL ou l’IELTS. Selon les profils, le GRE ou le GMAT peut être demandé. La date limite de dépôt des candidatures se situe généralement autour du 1er décembre précédant la rentrée visée.