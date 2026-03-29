Éliminatoires CAN 2027 : programme et horaires des matches de ce dimanche

Dimanche 29 mars, la phase préliminaire des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027 — coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie — se poursuit avec deux rencontres qui auront une importance déterminante pour la suite de la compétition. Après les enseignements tirés des matches aller, les sélections encore en lice mettront tout en œuvre pour arracher leur place dans la phase suivante des éliminatoires.

La première affiche se joue au Juba National Stadium à 13h00 GMT (14h00 locales) où le Soudan du Sud accueillera Djibouti. Forts d’un succès éclatant 4-0 lors de la première manche, les « Bright Stars » abordent la réception avec un avantage conséquent et la confiance nécessaire pour terminer le travail. Pour Djibouti, la tâche s’annonce extrêmement difficile : il faudra renverser une situation très défavorable et créer un exploit inédit sur la pelouse sud-soudanaise.

À 15h00 GMT (16h00 locales), le Free State Stadium de Bloemfontein sera le théâtre du duel entre le Lesotho et les Seychelles. Après un match aller qui s’est soldé par un score vierge, l’issue reste incertaine et chaque camp conservera l’espoir d’obtenir la qualification. Le Lesotho apparaît comme le favori sur le papier, mais la solidité défensive et la capacité à perturber les plans adverses des Seychellois peuvent bouleverser les pronostics.

Horaires et enjeux du jour

Programme du jour : Soudan du Sud – Djibouti (13h00 GMT / 14h00 locales) et Lesotho – Seychelles (15h00 GMT / 16h00 locales). Les vainqueurs de ces confrontations valideront leur accès à l’étape suivante des éliminatoires, tandis que les perdants verront leur campagne s’arrêter prématurément.