Bénin

Élections générales de 2026: UP-Le Renouveau et MOELE-Bénin cherchent à formaliser un accord de coopération politique

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Vote Elections au Bénin
À environ sept mois des élections générales prévues en avril 2026, deux partis politiques de l’opposition béninoise, l’Union Progressiste–Le Renouveau (UP-Le Renouveau) et le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) envisagent la signature d’un accord de coopération politique.

Cette initiative a été annoncée par les deux formations dans un communiqué conjoint relayé dans une publication du journal en ligne Le Matinal.

Objectifs du partenariat

Selon les deux partis, cet accord entend renforcer leur position commune face aux défis électoraux à venir. Parmi les finalités affichées, il s’agira pour les deux formations politiques d’harmoniser les stratégies de campagne pour éviter les divisions internes au sein de la mouvance, faciliter le partage de ressources (logistiques, humaines) pour accroître l’efficacité du dispositif sur le terrain, améliorer la visibilité collective auprès des électeurs, notamment dans les communes et arrondissements où la mouvance est jugée plus faible.

UP-Le Renouveau et MOELE-Bénin ont précisé que plusieurs points restent à finaliser avant la signature formelle de leur coopération. Il s’agit notamment du respect équitable des critères de désignation dans les localités où les deux partis sont présents, les mécanismes de gouvernance de l’accord pour assurer transparence et égalité dans le partage des tâches politiques.

