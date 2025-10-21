Élections générales de 2026 au Bénin: le CCCR appelle à la signature d’une charte de bonne conduite

À quelques mois des élections générales de 2026, le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses (CCCR) exhorte les acteurs politiques béninois à privilégier la paix, le respect des lois et la voie du dialogue dans un communiqué parvenu à la rédaction de BENIN WEB TV.

Le climat préélectoral suscite déjà de nombreuses inquiétudes au Bénin. Face à la montée des tensions et des discours polarisants, le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses (CCCR) a lancé, ce mardi 22 octobre 2025, un appel solennel à l’apaisement et à la responsabilité. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Michel Alokpo, le CCCR invite la classe politique à inscrire son action dans le respect strict de la loi et des institutions de la République.

S’appuyant sur les conclusions de son séminaire tenu à Cotonou du 2 au 4 septembre 2025, l’organisation interreligieuse dit suivre « avec attention et préoccupation » les derniers développements liés au dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026. Elle rappelle que la paix ne doit pas se réduire à un simple mot, mais se traduire par des comportements quotidiens empreints d’apaisement et de civisme.

Le CCCR invite les responsables politiques à s’abstenir de tout message ou acte susceptible de menacer la paix et l’unité nationale. « Il est important, en ces moments sensibles, de s’abstenir de tout message susceptible de menacer la paix et l’unité nationale », souligne le communiqué. Les acteurs politiques sont ainsi conviés à recourir aux voies légales en cas de contentieux électoraux et à respecter le cadre républicain, notamment le Code électoral, voté et promulgué comme loi d’État.

Appel à la signature d’une charte de bonne conduite

Au-delà du respect des règles, le CCCR encourage la classe politique à privilégier le dialogue et la concertation. Les discours provocateurs et les messages incitant à des troubles à l’ordre public doivent être bannis, insiste l’organisation. Dans cet esprit, elle propose aux leaders politiques la signature d’une « Charte de paix et de bonne conduite » afin d’engager formellement les candidats et leurs partisans à adopter une attitude responsable tout au long du processus électoral.

« En plus des voies de recours légales, le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses invite les acteurs politiques à privilégier le Dialogue. Les adresses et autres messages appelant, insidieusement, à des troubles à l’ordre public doivent être bannis par tous les candidats et les partis politiques qui les soutiennent. Le CCCR propose d’ailleurs à tous les leaders politiques la signature d’une « Charte de paix et de bonne conduite » pour les engager formellement à adopter cette posture », souhaite le CCCR.

Le Cadre de Concertation des Confessions Religieuses s’adresse également aux institutions impliquées dans l’organisation des élections, la CENA, la Cour constitutionnelle, la HAAC qu’il invite à « conduire le processus avec sagesse, équité et impartialité ». « C’est pourquoi, nous invitons les institutions en charge du processus électoral (CENA, Cour Constitutionnelle, HAAC, etc.) à se conformer strictement à la loi et à conduire le processus avec sagesse, équité et impartialité. Cette exigence doit les amener à user de pédagogie dans leur approche de communication. Le processus doit être mené de manière à éviter la crise de confiance dans les institutions de la République », peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, l’organisation religieuse appelle ses propres membres et leaders spirituels à intensifier leurs messages d’apaisement. Elle les encourage à user de leur influence auprès des candidats et des responsables politiques pour prôner la non-violence et la retenue. « L’heure est plus que jamais à l’exemplarité, dans les propos comme dans les actes », a insisté Michel Alokpo, au nom du CCCR.