Elections au Bénin: les femmes parlementaires affûtent leur stratégie de communication à Grand-Popo

Depuis ce mardi 5 août 2025, les membres du Caucus des femmes parlementaires du Bénin sont réunies à Grand-Popo dans le cadre d’un atelier consacré à l’élaboration de leur plan stratégique de communication pour l’année 2025.

Organisée avec l’appui technique et financier de l’Union interparlementaire (UIP), cette session vise à renforcer la visibilité du Caucus, à favoriser une meilleure participation politique des femmes et à préparer les prochaines échéances électorales.

Dans son discours d’ouverture, l’honorable Djamilatou Sabi Mohamed, présidente du Caucus, a insisté sur la portée de cet exercice stratégique.

« Il est essentiel pour nous de définir une vision claire et partagée de notre communication afin de porter plus efficacement nos messages et d’élargir notre influence politique », a-t-elle déclaré.

Elle a également salué le soutien du Président de l’Assemblée nationale et celui de l’UIP, avant d’inviter ses collègues à une synergie renforcée pour faire progresser la cause des femmes dans l’espace politique national.

Prenant la parole au nom du Secrétaire général de l’UIP, Graça Sanches a rappelé que la démocratie ne peut se construire sans l’inclusion effective des femmes. Elle a salué les avancées notables du Bénin en matière de représentation féminine au Parlement et réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le processus d’autonomisation politique des femmes béninoises.

Durant plusieurs jours, les participantes plancheront sur des thématiques essentielles telles que la communication électorale sensible au genre, les techniques de lobbying, la mobilisation associative, ainsi que les stratégies de plaidoyer pour une législation plus inclusive.

Ces échanges s’inscrivent dans une dynamique plus large de consolidation de la gouvernance participative au Bénin, où les élues entendent désormais occuper une place de plus en plus décisive.

Cet atelier stratégique constitue un jalon important dans la structuration du leadership féminin parlementaire au Bénin. Les conclusions attendues devront non seulement renforcer l’impact du Caucus dans le débat national, mais aussi inspirer de nouvelles vocations politiques chez les jeunes filles et femmes du pays.