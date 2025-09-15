Élections 2026 au Bénin: le HCPC déploie ses dispositifs contre la corruption électorale

- Advertisement -

À quelques mois des élections générales de 2026, le Haut commissariat à la prévention de la corruption (HCPC) se prépare à mener une offensive contre la corruption électorale.

Invité de l’émission De vous à nous sur Peace FM le dimanche 14 septembre, le secrétaire général de l’institution, Dr Olivier-Charles Attindehou, a détaillé les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir l’intégrité du scrutin.

Le responsable du HCPC a rappelé l’importance fondamentale du vote: « Le vote, c’est un choix libre. Ce choix détermine la destinée d’une nation. » Mais ce principe, selon lui, est trop souvent biaisé par des pratiques d’achat de conscience. « Celui qui achète la conscience d’un citoyen commet un acte de corruption », a-t-il insisté.

Parmi les actions prévues figure une vaste campagne nationale de sensibilisation. Elle visera à interpeller directement les électeurs sur la valeur de leur choix. « Vous allez accepter 1 000 F CFA, mais votre avenir se résume-t-il à 1 000 F ? » a interrogé le secrétaire général, exhortant les citoyens à écouter attentivement les propositions des candidats plutôt que de céder à des incitations financières.

Le HCPC envisage également deux dispositifs inédits. Le premier est la signature par les chefs de partis d’un « pacte d’intégrité », les engageant à décourager toute tentative d’achat de conscience au sein de leurs formations. Le second repose sur la création d’un réseau baptisé « les Virgiles de la République » : journalistes, commerçants ou simples citoyens auront pour mission de documenter, par des preuves concrètes, les cas de corruption électorale afin de permettre des sanctions.

« Ce sera une forme de clients mystères. Vous ne saurez pas qui est qui, mais on se surveillera pour que l’intégrité demeure », a expliqué Dr Attindehou.

Ces initiatives s’inscrivent dans la mission confiée au HCPC depuis sa création par la loi du 23 avril 2020, qui lui attribue la prévention, le suivi et la transmission aux autorités compétentes des faits liés à la corruption.

Le Bénin s’apprête à vivre, pour la première fois depuis 1990, des élections générales groupées. Les législatives et communales sont fixées au 11 janvier 2026, avec une campagne prévue du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026. La présidentielle, quant à elle, se tiendra le 12 avril 2026, après une campagne ouverte du 27 mars au 10 avril.

Le HCPC veut faire de ce rendez-vous démocratique une étape exemplaire en matière de transparence et de crédibilité électorale.